Una trentenne è morta in un rave party abusivo

Il corpo senza vita di una donna di circa trent'anni è stato trovato questa mattina nella zona industriale di Stagno dove durante il Ponte di Ognissanti si era svolto un rave party.

Secondo quanto ricostruito, la festa - non autorizzata - sarebbe iniziata venerdì notte e si sarebbe chiusa domenica. Il cadavere della donna è stato però ritrovato soltanto lunedì mattina in una ex fabbrica di via Enriquez nella periferia nord di Livorno. Sul posto la squadra mobile della questura di Livorno.



