Titoli e aperture: la trattativa tra l'Italia e l'Ue sul fondo salva-Stati raccontata dai quotidiani in edicola

F. Levshin / RIA Novosti / Sputnik



Alla fine il governo tratterà con l’Europa sul salva-Stati, il meccanismo nato come fondo finanziario per la stabilità economica dell’eurozona. La riunione tra esecutivo e maggioranza è stata caratterizzata da tensioni tra i giallorossi. Con i renziani che non hanno disertato il summit.

In ogni caso il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri avrà il mandato di cercare una mediazione con Bruxelles in modo da poter evitare scossoni al governo. Il compromesso sul Fondo salva-Stati fra i partiti di governo arriva dopo la mediazione di Conte fra il Pd e il M5S: “Un mese di tempo per fare chiarezza”.

Intanto oggi il premier risponde in Parlamento a Salvini. L’esecutivo conta sull’’appoggio della Francia e degli altri Stati. E la Repubblica si chiede quanto nella questione Mes è strumentalizzazione politica? E risponde: di primo acchito, molto. Il quotidiano scrive che il Trattato in discussione modifica quello esistente che istituì il Mes a fine 2012. La possibilità che il debito venga ristrutturato, prevista alla premessa 12 del nuovo Trattato, era già nell’articolato precedente. Confindustria, nel frattempo, torna all’attacco sul carcere agli evasori: «Non è certamente questo il modo corretto per combattere l’evasione e far crescere l’economia».

CORRIERE DELLA SERA

Salva-Stati, si tratta con la Ue. Tensione al vertice, renziani assenti. Mandato a Gualtieri per Bruxelles

LA REPUBBLICA

Così salta tutto

Tensioni all’estremo al vertice notturno a Palazzo Chigi. Di Maio sfida il Pd: faremo una mozione per il rinvio

I dem: è una follia. Poi spunta un compromesso: Gualtieri tratti con la Ue. Oggi Conte in Parlamento

Sassoli: “Bloccare la riforma è una scelta ad alto rischio per l’Italia”

LA STAMPA

Mes, il governo appeso al rinvio

Confronto al vertice tra Pd e grillini: “Trenta giorni per fare chiarezza” Conte oggi in Parlamento

IL SOLE 24 ORE

Tasse evase 8,2 per 110 miliardi: caccia al tesoro in 10 test verità

I numeri. In valore assoluto è l’Iva l’imposta che evidenzia il maggiore tax gap. La propensione a nascondere gettito è del 69,9% tra gli autonomi

La manovra. Lotta alle frodi e nuovi vincoli sulle compensazioni, ma scommesse da verificare sui pagamenti tracciabili e sull’incrocio dei dati

IL MESSAGGERO

Governo spaccato, sfida in aula

Salva-Stati: vertice nella notte, scontro M5S-Pd sul rinvio. I renziani disertano. Si tratta con l'Europa

Oggi Conte alle Camere. Di Maio vuole il voto su una mozione. I dem: così l'esecutivo non durerà

IL GIORNALE

TASSE, SI ALLE MANETTE

Pd e M5s d’accordo solo sul carcere agli evasori. Parte la gogna

Salva-Stati, Di Maio silura Conte: decide l’Aula, non lui

LIBERO QUOTIDIANO

Ue salva tutte le banche tranne le nostre in crisi I fondi di soccorso europei ci costano 200 miliardi. Per finanziarli andiamo in rosso ma quando noi abbiamo bisogno l’Unione ci punisce

IL FATTO QUOTIDIANO

Benetton senza vergogna

Luciano scrive ai giornali e si autoassolve per i crolli di Autostrade

IL FOGLIO

CONTRO LA REPUBBLICA DEI PM

L’Italia assomiglia sempre di più a un paese in cui i magistrati hanno pieni poteri sulla reputazione di una persona, sulla carriera di un politico, sulla vita di una fabbrica. Senza doverne rispondere. Senza garanzie per l’accusato. E la colpa è della politica. Un’indagine

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Maggioranza senza pace

Vertice notturno sul Fondo Salva-Stati per avvicinare Pd e M5S

Carcere per gli evasori, Confindustria scatenata: logica repressiva

IL MATTINO

La maggioranza si spacca , in aula la sfida salva-Stati

Vertice nella notte, scontro MSS-Pd. I renziani disertano. Conte oggi alle Camere

Di Maio vuole un voto che formalizzi lo slittamento. I dem: così il governo non dura

LA NAZIONE

Il conto degli enti inutili: 13 miliardi

Non si sa quanti siano e nessun governo riesce a chiuderli. Vertice notturno sul salva-Stati, si tratta con la Ue

IL SECOLO XIX

Fondo salva Stati verso il rinvio per scongiurare la crisi di governo

L’ipotesi: moratoria di almeno trenta giorni C’è la sponda della Francia. Tensione Pd-M5S​

IL TEMPO

Le sardine romane già in crisi per l’inno

Infuocata discussione per sciogliere il principale nodo politico

Che si canta in piazza? Testa a testa testa Venditti e «Maracaibo»

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it