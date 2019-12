Titoli e aperture: l'addio di Fioramonti al governo raccontato dai quotidiani in edicola

Gaetano Lo Porto / AGF Lorenzo Fioramonti

Il governo perde un pezzo. Come promesso, il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha lasciato l’incarico in polemica con i fondi, ritenuti a suo dire insufficienti, destinati alle scuole. Chi ha coraggio non scappa, è stata l’immediata accusa del M5s. Per il segretario pd Nicola Zingaretti si è trattato invece di una sceneggiata indecorosa, mentre per Italia Viva il commento è stato: «Questo governo perde i ministri come le foglie d’autunno di un albero».

CORRIERE DELLA SERA

Strappo nel governo Conte

Lascia il ministro Fioramonti. Il M5S lo accusa: chi ha coraggio non scappa

LA REPUBBLICA

Scuola indietro tutta

Fioramonti si dimette dopo la Manovra: “Un miliardo in meno di quanto chiesto”

Al suo posto favorita Azzolina. Grillini divisi. Il Pd attacca: sceneggiata indecorosa

Pochi soldi all’Università, così l’Italia perde nel mondo

LA STAMPA

Fioramonti lascia, tremano i 5S

Il ministro polemizza col governo: tagliati i fondi per la scuola. I dissidenti grillini lo corteggiano Di Maio: una scissione può essere un bene. Match acceso per la successione, Morra fra i favoriti

IL MESSAGGERO

Governo, prove di scissione M5S

Il ministro Fioramonti lascia: e strappo, Piano per il gruppo pro Conte. rna il premier frena

Scuola, scontro sui fondi; ira Pd: «Ha avuto due miliardi», E Palazzo Chigi: subito il successore

IL GIORNALE

ESPLODE IL GOVERNO

Fioramonti lascia, Renzi pretende poltrone e nel M5s è guerriglia

Gualtieri cerca altri 5 miliardi per Ilva, Alitalia & C.

LIBERO

Il ministro Fioramonti lascia. Finalmente ne fa una giusta

L’uomo che chiedeva di tassare le merendine, vietare il crocifisso a scuola e giustificare gli studenti che non vanno in classe per sfilare con Greta si dimette. Lo sostituirà uno che riuscirà a farlo rimpiangere

IL FOGLIO

Così la fuga di Fioramonti scombina la mappa della stabilità parlamentare

Una decina i transfughi, che guardano a sinistra e a Pizzarotti. La rabbia di Conte: “Se si frantuma il M5s, s’indebolisce il governo”. L’ipotesi di un sostituto tecnico

IL FATTO QUOTIDIANO

LA PRESCRIZIONE MUORE FRA 4 GIORNI E IL PD LA RIVUOLE

OGGI LA PROPOSTA DEM CHE RIESUMA L’ESTINZIONE DEI REATI E UCCIDE 120 MILA PROCESSI ALL’A N N O, CON I REI IMPUNITI E LE VITTIME SENZA GIUSTIZIA

IL SOLE 24 ORE

Fisco e manovra, all’appello mancano 177 decreti attuativi

Il Ddl di bilancio prevede il varo di 134 interventi Per il Dl fiscale sono 43

Al traguardo il 59,5% dei decreti previsti dagli ultimi quattro governi

Già in vigore la stretta del Dl sulle sanzioni penali per chi emette fatture false

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Fioramonti fa litigare tutti

«Lascio per i 3 miliardi non dati alla scuola». I 5S: ci deve 70mila euro

Italia viva attacca: il governo perde pezzi. L’opposizione: basta, a casa

LA NAZIONE

Il ministro lascia, governo nel caos

Fioramonti: alla scuola pochi soldi, me ne vado. I colleghi grillini: è una fuga. Farà un gruppo per Conte

IL SECOLO XIX

Liguria, una regione in coda I cantieri si moltiplicano, Autostrade taglia i pedaggi

Avviati nuovi lavori per affrontare l’emergenza pannelli fonoassorbentiù

IL TEMPO

Fioramonti in fuga. Caos M5s

Il ministro si dimette dall’Istruzione perché nella manovra «è mancato coraggio per la scuola»

