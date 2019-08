Titoli e aperture. Gli "ultimatum" per il Conte bis raccontati dai giornali

Rovesciamento di fronte. “Sì al nostro programma o non si parte” intima Luigi Di Maio. Il leader pentastellato detta le condizioni dopo l’incontro avuto ieri con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Ora basta con gli ultimatum”, gli fa eco il segretario democratico Nicola Zingaretti. Il quale decide di annullare l’incontro previsto con il M5S. Forte l’irritazione del premier incaricato che però chiede di andar e avanti con la trattativa su un programma condiviso.

Conte, nel frattempo, ridimensiona le tensioni e cerca di stemperare la polemica: Di Maio, dice, sta parlando alla base del Movimento. Il nervosismo sarebbe però dovuto all’imminente voto su Rousseau, il cui risultato si presenta come un’incognita. A fine giornata il M5S smussa gli angoli, ridimensiona e cerca di ricucire il rapporto con il Pd. I leader della Lega e di Fratelli d’Italia, Salvini e Meloni, disertano l’incontro a Palazzo Chigi con Conte.

CORRIERE DELLA SERA

Di Maio attacca, ore di tensione

Zingaretti: basta ultimatum. L’irritazione di Palazzo Chigi. Poi il M5S frena e cerca di ricucire

LA REPUBBLICA

A che gioco gioca Di Maio

Il leader grillino alza la posta: “Il Decreto sicurezza non si tocca. O il nostro programma o il voto”. Zingaretti: “Basta ultimatum”

Conte media e la trattativa prosegue. Ma il Movimento è sempre più diviso. Borse e spread subito male dopo le parole del capo 5S

La sconfessione di Fico: “Fidiamoci del premier e andiamo avanti”

IL MESSAGGERO

Strappo Di Maio, Conte va avanti

Il capo M5S: sì ai nostri 20 punti o elezioni. La minaccia del voto su Rousseau prima dei ministri

L’ira di Zingaretti: basta ultimatum. Il premier: sui vice decido io. Duello sui tecnici, oggi il vertice

LA STAMPA

Di Maio minaccia il ricorso al voto. Il governo litiga prima di nascere

Il Pd chiede un chiarimento. Orlando: “Dica se vuole rompere”. Oggi incontro a Palazzo Chigi

IL GIORNALE

Di Maio dà di matto

Blitz del leader M5s: «Resterò vicepremier costi quel che costi». E minaccia il voto. Panico fra Conte e Pd, Colle furioso. Ma gli stessi grillini lo mollano.

Berlusconi: “Non esiste centrodestra senza di noi”

LIBERO

Conte e la corte dei miracoli

Non ha combinato nulla ma passa già per salvatore della patria: ambientalisti, vescovi, gay e amici dei migranti lo tirano per la giacca. Eppure non sa nemmeno scegliere i suoi vice

Di Maio fa i capricci, il Pd perde la pazienza. Aria di rottura

IL FATTO QUOTIDIANO

Il giorno dei tre ultimatum

Di Maio: “20 punti o voto”. Zinga annulla il vertice, ma invia gli sherpa. Mattarella a Conte: governo mercoledì o sciolgo

IL FOGLIO

Le prove di “discontinuità economica” smontano il bluff (al rialzo) di Di Maio

Le prime intese tra Pd e M5s sulla legge di Bilancio. Il dialogo Castelli-Misiani. Le mosse grilline sul commissario europeo

L’ipotesi Fraccaro vicepremier

IL SOLE 24 ORE

Dal calo tassi per i BTp 15 miliardi di risparmi

È il minor costo del debito al 2020. Quest’anno il beneficio sarà di 4 miliardi

I rendimenti più bassi in una settimana riducono gli oneri di 600 milioni

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Conte-2, indietro e avanti

Di Maio alza la posta: programma M5S o voto. Poi toni più morbidi. Il premier oggi presenta la sintesi. I grillini: ultima parola alla Rete

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Governo, Di Maio alza la posta

`Il capo di M5s: sì ai nostri 20 punti o si vota. E chiude sui decreti sicurezza: non si toccano

Brusca frenata nelle trattative. Zingaretti: basta ultimatum. Conte: sui vice decido io

IL MATTINO

Di Maio-Conte, è tensione

Il capo M5S: sì ai nostri 20 punti o si vota. Il premier tira dritto: sui vice decido io

Zingaretti: basta ultimatum. Pesa a mina del voto Rousseau prima dei ministri

LA NAZIONE

Conte bis, Di Maio alza la posta

“Accordo sui nostri punti o il voto”. Il Pd: basta ultimatum

IL SECOLO XIX

Di Maio rilancia ed evoca il voto Il Pd: non accettiamo ultimatum

Il governo giallorosso torna in bilico. Conte prova l’ultima mediazione e convoca un vertice

IL TEMPO

IL Pd regala l’Italia a Grillo per sempre

Il governo rossogiallo parte (le liti sono solo show) e ha un solo programma: uccidere Salvini

Prima mossa: una legge elettorale come ai tempi della DC. E nessuno governerà senza M5s

