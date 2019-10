Come aprono i quotidiani in edicola

Pixabay Libertà di stampa, giornali, edicola, uotidiani (pixabay)

5Stelle e Italia viva di Renzi si preparano a una battaglia di emendamenti in Parlamento per cambiare la legge di Bilancio. Tra grillini e Conte adesso è scontro aperto, su più fronti. Ma anche tra le truppe di Renzi il premier non gode di un elevato gradimento e popolarità. Ma l’ordine in questa momento è di non attaccarlo frontalmente. Tregua armata in un quadro politico in movimento, perché sembra profilarsi all’orizzonte un asse Renzi-Di Maio. E la manovra potrebbe essere il banco di prova e il terreno sul quale far valer e le proprie reciproche posizioni. A partire dal “caso contanti”, Quota 100 e sugar tax. Intanto sul fronte turco, Erdogan sembra aver accettato sembra aver accettato le pressioni Usa per una tregua per il cessate ilo fuoco entro 5 giorni.

CORRIERE DELLA SERA

Emendamenti: la manovra è sotto assedio

Renziani e M5S vogliono cambiarla in Aula. Scontro su contanti, quota 100 e sugar tax

LA REPUBBLICA

120 ore per non morire

Trump e Erdogan uniti per imporre la resa ai curdi: tregua per consegnare le armi e andare via, poi i turchi avanzeranno

I leader del Rojava replicano all’ultimatum: pronti a rispettare il cessate il fuoco, ma non abbandoneremo il nostro popolo

La denuncia: “Attaccano con napalm e bombe al fosforo”. Ankara: non è vero

LA STAMPA

Erdogan cede agli Usa: è tregua

Intesa con Pence e Pompeo: 5 giorni di “cessate il fuoco”. I curdi andranno a 20 chilometri dal confine

IL SOLE 24 ORE

ArcelorMittal, cade lo scudo dell’immunità Blitz del M5S

Il caso Taranto. Accordo nella maggioranza: la norma sarà stralciata dal decreto salva-imprese

No comment dell’azienda L’allarme dei sindacati: alibi ad Arcelor per andar via

Su Whirlpool governo studia una sorta di golden power per fermare la cessione

IL MESSAGGERO

"Tagli Irpef dalla lotta all’evasione"

Manovra, Conte avvisa Di Maio: "Non ci sarà un altro Cdm". Barricate di M5S e renziani

Scontro su contante, partite Iva e carcere agli evasori. “Tasse green”, risolta delle imprese

LIBERO QUOTIDIANO

L’Italia si ribella

In piazza contro gli aguzzini Domani tutto il centrodestra sfilerà per dire no a una manovra che mette tanti piccoli balzelli e toglie le detrazioni a chi denuncia quel che guadagna. Salvini, Berlusconi e Meloni insieme

IL FATTO QUOTIDIANO

Ecco chi ci ruba 170 miliardi di euro all'anno

211 di economia “nera”, 60 di tangenti, 110 di evasione (84 Irpef da imprese e autonomi, Ires, Iva, Irap, 6 Irpef da lavoro dipendente)

IL FOGLIO

Boris trova l’accordo con l’Ue sulla Brexit. Ora fuori la lavagna: si va ai Comuni

Compromessi e flessibilità: così il pragmatismo ha vinto nel negoziato tra Londra e Bruxelles.

I dettagli e i calcoli I voti di 19 laburisti

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Manovra, ultimi fuochi

Conte stoppa Di Maio E Londra e Bruxelles s’accordano su Brexit

IL GAZZETTINO

"Io e la mafia: vergogna e paura"

Parla uno degli imprenditori veneti vittime delle cosche: "Omertà? No, ero terrorizzato"

"Non volevo apparire come quello che non paga, che non ce l’ha fatta. Ed ero minacciato"

LA NAZIONE

Partite Iva, rivolta nella maggioranza

Di Maio e centrodestra contro la manovra: "Autonomi e giovani nella morsa del fisco". Cuneo, chi ci guadagna

IL MATTINO

Quota 100 svuota i Comuni, i vigili spostati negli uffici

Amministrazioni in tilt per la fuga dei dipendenti. Napoli, anagrafe in ginocchio

Manovra, tagli Irpef dalla lotta all’evasione. Conte a Di Maio: non a un altro Cdm

IL SECOLO XIX

"La nuova Banca Carige non lascerà la Borsa e punterà sul territorio"

Prima intervista con i tre commissari dopo il via al piano di salvataggio "Basta gigantismo, guardiamo a piccole e medie imprese e famiglie"

IL TEMPO

La fregatura dell’accordo di Malta

Migranti. La strombazzatissima intesa con la Ue sulla redistribuzione è un danno per l’Italia

Se in vigore, costretti a prenderne il doppio di quelli arrivati. Suicidio per far dispetto a Salvini

