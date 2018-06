Il processo per il rapimento della modella Ayling è finito con una condanna a 16 anni

È stato un sequestro di persona a scopo di estorsione e non simulato, come ipotizzato dalla difesa, quello ai danni della ventenne modella inglese Chole Ayling. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise di Milano condannando a 16 anni e nove mesi Lucasz Herba, il 30enne polacco di Birmingham arrestato nel luglio dell'anno scorso per avere rapito la ragazza con la complicità del fratello Michal Konrad Herba, fermato in Italia e in attesa di essere estradato.

All'imputato sono state riconosciute le generiche che gli hanno consentito di evitare una pena ben più severa, considerando che il reato, tra i più gravi per la nostra legge perché incide sulla libertà personale, viene punito col carcere tra i 25 e i 30 anni, in assenza di attenuanti. Prima che i giudici si riunissero in camera di consiglio, il legale di Herba, l'avvocato Katia Kolakowska, ha ipotizzato che il sequestro sarebbe stato ispirato, in accordo tra i due giovani, al film 'By any means'. Stando agli stessi autori della pellicola, uscita 8 settimane prima dei fatti, le somiglianze con la trama del film appaiono "infinite".

Di certo da questa vicenda è scaturita una 'sceneggiatura processuale' piena di colpi di scena che ha appassionato per mesi i tabloid britannici, presenti in forze in aula coi loro corrispondenti.