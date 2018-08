Non passa in commissione di Vigilanza sulla Rai la nomina di Marcello Foa a presidente del cda. Forza Italia, Pd e Leu non hanno partecipato al voto. A favore di Foa i voti sono stati 22. Per la conferma nell'incarico ne sarebbero serviti 27.

