Un 12enne è stato colpito in spiaggia da un cassonetto. È grave 

Un ragazzino francese di 12 anni, in vacanza in Liguria con la famiglia, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere stato colpito da un cassonetto, gettato venerdì notte da un'altezza di venti metri sulla spiaggia in cui dormiva. Il dodicenne si trovava con la famiglia in campeggio a Bergeggi, nel savonese.

La direzione sanitaria dell'ospedale ha fatto sapere che il paziente ha un grave trauma cervico facciale. La prognosi resta riservata: il giovane è in osservazione in terapia intensiva pediatrica per la valutazione dell'evoluzione dello stato di coscienza e del possibile danno neurologico conseguente al trauma. "Il decorso clinico non presenta problemi cardio-respiratori, tanto che nella notte è stato autonomizzato dalla ventilazione meccanica", spiega il nosocomio. Intanto vanno avanti le indagini dei carabinieri di Noli e di Savona per risalire agli autori del lancio del cassonetto.

