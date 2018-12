Pullman investe ciclista a Roma, muore un 60enne

Riccardo De Luca / AGF Il corpo del ciclista investito da un pullman della linea Terravision a Roma

Incidente mortale questa mattina all'alba nel centro di Roma: un ciclista italiano di 60 anni è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un pullman all'angolo tra viale Manzoni e via Merulana, in zona San Giovanni. L'incidente è avvenuto alle 5.45: il pullman, della linea Terravision, non aveva passeggeri a bordo. Il conducente, anche lui italiano, 61 anni, è stato invece condotto all'ospedale San Giovanni per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. La salma del ciclista è stata trasportata all'istituto di medicina legale del Verano.

