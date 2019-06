Un pullman ha preso fuoco sulla Palermo-Sciacca

Pullman dell'Ast in fiamme sulla Palermo-Sciacca. L'autista dell'Azienda siciliana trasporti ha visto uscire del fumo dal vano motore e ha fermato il mezzo, facendo scendere i passeggeri. Poi il pullman ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre ai vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non ci sono feriti, come confermano i militari dell'Arma.

Pullman in fiamme sulla Palermo Sciacca, intervento dei vigili del fuoco (Foto) - https://t.co/E6oPoP2PRD #blogsicilianotizie pic.twitter.com/rsWiN0mbL5 — Blog Sicilia (@blogsicilia) 24 giugno 2019

