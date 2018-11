A Roma ci sono più prostitute laureate che sieropositive

Cristiano Laruffa / AGF Una prostituta lungo una via consolare a Roma

Per due anni, dall'ottobre 2016 all'ottobre 2018, gli operatori della Fondazione Villa Maraini-CRI hanno incontrato a Roma 1.651 'operatori del sesso' nel corso di 52 uscite in strada in cui medici e psicologi si sono occupati della salute di una categoria vulnerabile che ha circa 9 milioni di clienti all’anno.

Ecco i numeri di questa ricerca:

1.902 i test HIV ed HCV somministrati ad un campione di 951 Sex Workers con età media di 25 anni, 76% sono femmine, 23,7% transessuali, 0,3% uomini; provenienti per il 1,7% dall’Italia per il 52,40% Est Europa il 21,9% Africa e 23,80% da Sud America, 0,2% altro. I risultati sono in linea con la media nazionale con un 4,3% di positivi HIV e lo 0,6% all’HCV. Il 10,7% si è ammalato di malattie sessualmente trasmissibili nell’ultimo anno.

Il 6,1% sono laureate spesso in materie sanitarie e comunque l’82,2% hanno terminato le scuole dell’obbligo.

Il 12,60% ha un partner fisso, di cui: il 6,2% ha coniuge il 6,4% un convivente

Il 53,7% dichiara di aver subito atti di violenza

il 68,3% lavora 7 giorni su 7.

Il 17,20% dichiara di non usare il preservativo; mentre l’81,70% dichiara che il cliente chiede di non usarlo.

Il 25,2% consuma sostanze stupefacenti, nel 73,7% dei casi cocaina.

