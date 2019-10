"Su contante e Pos non ho subito nessun ricatto", dice Conte

JACOPO LANDI / NURPHOTO Giuseppe Conte

"Non ho subito nessun ricatto e non ho fatto nessun passo indietro. Abbiamo invece fatto due passi avanti". Il premier Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea di Confesercenti, ha voluto così rispondere ai commenti sulle ultime novità riguardanti le misure sull'utilizzo del pos e del contante. "Ho sempre dichiarato che stiamo parlando di un piano di modernizzazione del paese di riduzione della burocrazia e stiamo cercando attraverso incentivi attraverso l'utilizzo della moneta elettronica di avviare un percorso virtuoso con tutti i cittadini".

Ha spiegato poi come è andato l'incontro con Luigi Di Maio: "Ci siamo incontrati, è stato un momento per confrontarci sugli sviluppi degli ultimi giorni. Lui era stato a Washington, non ci incontravamo da un po' di tempo, è stata un'occasione per fare un confronto su tutte le questioni. Tra me e lui non ci sono stati toni particolari".

Infine la conferma sulla flat tax: "Noi vogliamo confermare quel regime fiscale di favore perché stiamo parlando di un'aliquota al 15% per tutto il popolo delle piccole partite Iva e dei giovani e liberi professionisti. Per fare questo stiamo verificando, stiamo valutando le proposte del Mef. Vogliamo evitare che si aggravi la posizione di questi contribuenti".

