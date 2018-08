Le foto di un drone raccontano lo stato di usura del ponte Morandi di Catanzaro

(AGI) Il ponte Morandi di Catanzaro fotografato da un drone

"Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Questo detto di antica saggezza popolare ci ha spinti a documentarci direttamente sullo stato di salute del nostro Ponte Morandi in attesa che Anas Calabria esca dalle generiche e per nulla tranquillizzanti rassicurazioni. Con l'ausilio di un drone autorizzato abbiamo scattato, nella mattinata di ieri alcune foto dei pilastri del viadotto".

Così il gruppo di Forza Italia del Comune di Catanzaro, secondo cui gli scatti documentano un degrado evidente: "Le foto le consegneremo ufficialmente al sindaco Abramo in modo che possa, a sua volta, utilizzarle nel confronto che avrà con l'azienda. Restiamo in attesa che Anas fornisca ufficialmente le carte e i documenti, assumendosi la piena responsabilità della sicurezza del Morandi".

Nelle foto sono evidenti i segni di usura del cemento armato compresso, la tecnica usata da Morandi per la costruzione dei ponti. Tecnica che però per garantire la solidità della struttura ha bisogno di continui controlli e manutenzione.

