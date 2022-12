"Un anno senza fare l'amore": il caso Emma Marrone e gli 'astinenti'

AGI - Rispondendo alle domande dei fan, Emma Marrone ha confessato di non fare l'amore da quasi un anno. "Male, anzi malissimo" dice la stessa cantante, ma il suo non è un caso così raro come può sembrare. Una ricerca pre-Covid metteva in luce un diffuso calo del desiderio, anche tra i giovani. Una situazione che si è aggravata con la pandemia e i suoi isolamenti, forzati o volontari.

Sulle ragioni e le conseguenze dell'astinenza sessuale e su come la vivono gli uomini e le donne Ugo Barbàra ha intervistato la sessuologa Roberta Rossi.