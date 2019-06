Torna a casa Noemi, la bimba ferita in una sparatoria a Napoli

Zumapress.com/Agf Rilievi sul luogo della sparatoria a Napoli dove è stata ferita a un polmone una bimba di 4 anni

Noemi, la bimba di 4 anni ferita gravemente il 3 maggio scorso in una sparatoria in piazza Nazionale a Napoli, è stata dimessa dall'ospedale pediatrico Santobono dove era rimasta diversi giorni in rianimazione prima di essere trasferita in un reparto di degenza ordinaria.

La piccola, che era rimasta ferita a un polmone, è stata sottoposta agli ultimi esami, che hanno dato buoni risultati, per cui ha potuto tornare a casa dove proseguirà le cure prescritte.

