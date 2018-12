Il Papa in visita al Messaggero: “I giornalisti devono attenersi ai fatti”

Per la prima volta un pontefice entra in una redazione e parla ai giornalisti e alle maestranze del più antico giornale della Capitale. È successo a Roma dove Papa Francesco ha fatto visita alla redazione. L’occasione sono le celebrazioni per i 140 anni della testata di via del Tritone e la cerimonia della preghiera dell’Immacolata a Piazza di Spagna.

Ad accogliere Papa Bergoglio l’editore, Francesco Gaetano Caltagirone, l’amministratore delegato Azzurra Caltagirone e il direttore Virman Cusenza. Papa Francesco ha incontrato prima la redazione nella sala grande della cronaca di Roma, quindi i dipendenti del Messaggero in un secondo momento di condivisio, saluto e auguri natalizi.

Il Papa entra nel vivo con i cronisti: “Grazie per il vostro lavoro – dice rivolto ai giornalisti della carta stampata - il lavoro dell’informazione viene da tutto quello che c’è dietro la carta stampata al mattino, un lavoro che non si vede ma c’è, col cartaceo non sarebbe stato possibile senza il vostro lavoro”. Un tema quello di un’informazione rigorosa che aveva già toccato e che ribadisce con forza.

“Vi auguro il meglio… E 140 anni in più di Messaggero. Ma sempre con spirito di servizio, spiegando le cose senza esagerazioni, sempre cercando la concretezza, quella è la virtù del giornalista: la ricerca del fatto. Non farsi trascinare dal de relato (il riferito, ndr), il de relato vi fa sbagliare. Il giornalista deve dirsi sempre: questo è il fatto e su questo fatto io penso questo, questo e questo. Grazie per vostro lavoro e vorrei benedirvi, benedicendo voi, i vostri amici e anche i vostri nemici”.

Successivamente il cavalier Francesco Gaetano Caltagirone, ha fatto dono al Pontefice della lastra del giornale 29 giugno 2014 in cui Papa Bergoglio rilasciò una celebre intervista al Messaggero, la prima intervista ad una giornalista donna da parte di un pontefice.

