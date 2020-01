Il Papa ha chiesto di leggere il Vangelo sul telefonino, tutti i giorni

Alberto PIZZOLI / AFP

Papa Francesco

Papa Francesco ha esortato i cristiani a tenere il Vangelo a dispozione, per una lettura breve ma quotidiana, anche sul telefonino. "Abbiamo bisogno della sua Parola: di ascoltare, in mezzo alle migliaia di parole di ogni giorno, quella sola Parola che non ci parla di cose, ma di vita", ha detto nel corso della liturgia per la Giornata della Parola di Dio, "Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio alla Parola di Dio! Leggiamo quotidianamente qualche versetto della Bibbia. Cominciamo dal Vangelo: teniamolo aperto sul comodino di casa, portiamolo in tasca con noi, visualizziamolo sul cellulare, lasciamo che ogni giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci è vicino, che illumina le nostre tenebre, che con amore conduce al largo la nostra vita".​

