Il Papa ha rivolto un saluto molto particolare al giornalista Paolo Borrometi

Facebook Paolo Borrometi (al centro) con Papa Francesco

"Grazie Papa Francesco". Con queste parole Paolo Borrometi, giornalista antimafia, collaboratore dell'Agi e direttore del sito d'informazione 'La spia', ha salutato Papa Francesco dopo un'udienza privata di oltre mezz'ora "in cui - racconta il giornalista che vive sotto scorta - il Santo Padre ha accarezzato il mio cuore. Nessuna formalità, solo il suo sorriso infinito e la sua disarmante semplicità. Papa Francesco sapeva tutto, io raccontavo la mia esperienza di vita e Lui la anticipava, completandola".

Su Facebook, Borrometi rivela che il Papa "aveva letto quelle drammatiche intercettazioni in cui i boss di Pachino, poche settimane fa, dettagliavano il piano dell'attentato, per far saltare me ed i ragazzi della mia scorta in aria. Aveva capito, più di tanti altri, il significato di quel 'bum e tutti a terra', di quei 'fuochi d'artificio', di quella 'mattanza' che dovevano fare con le nostre vite".

Il Papa è stato molto duro solo in un momento, quando mi ha detto che "i mafiosi che si dicono cristiani, di cristiano non hanno nulla". Francesco, rivela inoltre Borrometi, "mi ha chiesto di non sentirmi isolato, di andare avanti nel mio lavoro, dicendomi che lui è con me con la preghiera e chiedendomi di dare ai ragazzi della scorta ed alla mia famiglia un'abbraccio affettuoso da parte sua".

"Non credevo alle mie orecchie - commenta il giornalista - ma conosceva perfettamente Modica, Vittoria e si era informato su alcune mie inchieste giornalistiche, come quella che denunciava la presenza della società del capomafia di Pachino, Salvatore Giuliano, nel consorzio Igp del famoso e buonissimo pomodorino".

"Ho chiesto - confida il giornalista - la sua preghiera per le tante donne ed i tanti uomini grazie ai quali sono vivo, innanzitutto le forze dell'Ordine di Siracusa e Ragusa e i Magistrati della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, e per chi mi sta realmente accanto".

"Alla fine della chiacchierata, nel suo studio privato a Santa Marta - conclude Borrometi - ci ha raggiunti un carissimo amico, grazie al quale ho potuto vivere quei momenti di serenità e fede, don Marco Pozza. Solo lui poteva pensare e proporre un selfie con il Papa, preceduto da una foto, in cui il Santo Padre mi ha detto, sorridendo, 'abbracciami se vuoi'. Grazie Papa Francesco".

