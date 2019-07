 "Spero di non vedere chi ha ucciso mio figlio condannato a 2-3 anni"

Giada Drocker Il funerale del piccolo Alessio, a Vittoria

Il papà di Alessio D'Antonio, uno dei due cuginetti uccisi dal Suv a Vittoria, parla all'Agi per mandare un appello ai due vicepremier del governo giallo-verde: "Non voglio ritrovarmi davanti al fatto che chi li ha uccisi se la cavi con due o tre anni di carcere. Ci tengo a fare un appello a Salvini e Di Maio affinché venga fatta piena e vera giustizia. Spero di non ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a due o tre anni. Questo, né io, né mio fratello potremmo accettarlo".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.