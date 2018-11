Francesco Fotia/Agf La sede della Nunziatura apostolica vaticana dove sono state ritrovate alcune ossa

Non appartengono a Emanuela Orlandi o Mirella Gregori le ossa ritrovate in una dependance della Nunziatura Apostolica a Roma in via Po. Secondo i primi risultati delle analisi, i resti risalgono ad oltre 50 anni fa ed apparterrebbero ad un individuo di sesso maschile.

