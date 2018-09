Olimpiadi 2026, Malagò: Torino può  ripensarci, c'è tempo

"Siamo ancora in tempo. Non credo che Losanna non ci prenda in considerazione, oggettivamente è assolutamente aperta". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lascia aperta una possibilità per un ripensamento di Torino a rientrare insieme a Cortina e a Milano nell'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026. Parlando questa mattina a Radio Anch'io, Malagò ha affermato che con una candidatura a due "è sicuro che l'Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del Governo".

