Olimpiadi 2026: decisione sede italiana non verrà decisa martedì

La decisione della città italiana da candidare per la corsa ai Giochi olimpici invernali del 2026 non verrà presa nella giornata di martedì 10. Come ha ribadito il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha "condiviso in pieno quanto dichiarato dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti", in occasione della Giunta e Consiglio nazionale sarà individuato il percorso da seguire. Martedì con molta probabilità sarà stabilita una data nella quale avverrà la scelta tra Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino.

