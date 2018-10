Olimpiadi 2026: ufficializzata la candidatura Milano-Cortina

Facebook

Attilio Fontana

"Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina". Lo ha annunciato durante la riunione di Giunta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, aveva annunciato il sostegno del governo alla candidatura. In consiglio dei ministri la relazione di Giorgetti era stata votata all’unanimità, con anche il Movimento 5 Stelle che ha appoggiato l’iniziativa in prima battuta sostenuta dalla Lega.

