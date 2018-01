Quanti soldi avranno in più militari e agenti col nuovo contratto 

Il nuovo contratto per le Forze armate, di sicurezza e di polizia è stato firmato da Governo e sindacati, ponendo così fine a un'attesa di nove anni. Per le 450 mila persone coinvolte si tratta di aumenti a regime, non una tantum. Si va da 125 euro circa al mese per le forze armate, 136 per la Guardia di Finanza, 134 per i carabinieri, 132 per la polizia di Stato e 126 per la polizia penitenziaria. A questi ovviamente si aggiungeranno gli arretrati, che sono annuali, e pari a circa 556 euro per le forza polizia e circa 516 per le forze armate.

Gli aumenti

Forze armate: 125 euro circa al mese

Guardia di Finanza: 136 euro

Carabinieri: 134 euro

Polizia: 132 euro

Polizia penitenziaria: 126 euro

Gli arretrati

556 euro annuali per le forza polizia

516 euro annuali per le forze armate

"Si tratta di un risultato molto importante, frutto di una scelta del Governo di avere una particolare attenzione nei confronti delle Forze armate e delle Forze di sicurezza" ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che ha sottolineato l'impegno di tutti i militari in missione all'estero e in Patria, "che avranno dopo nove anni un riconoscimento economico della specificità" della categoria.

"Era da moltissimo tempo che non si vedeva un disegno compiuto per quanto riguarda le Forze armate e le Forze di polizia. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto" ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, "E' doveroso e giusto che l'Italia sia vicina a coloro che in questi anni hanno garantito la nostra sicurezza, la nostra libertà con sacrificio e dedizione".

"Erano 9 anni che non si faceva un contratto nel comparto sicurezza e difesa, e credo sia un risultato molto importante" ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia

