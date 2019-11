Titoli e aperture dei giornali: ArcerolMittal domina le prime pagine

Pixabay Libertà di stampa, giornali, edicola, uotidiani (pixabay)

ArcelorMittal ha già depositato l'atto ufficiale per chiedere il recesso dal contratto d'affitto dello stabilimento dell'ex Ilva. E nel frattempo nel governo si è aperto lo scontro sulla fabbrica di Taranto. Il capo politico 5Stelle, Luigi Di Maio, ribadisce il "no" allo scudo penale e agita lo spettro del voto. Nel M5S è ormai rivolta contro Conte sullo scudo penale per Mittal. Intanto oggi si profila un nuovo vertice nella maggioranza. Gualtieri: "Manovra di tasse? Semmai scendono".



CORRIERE DELLA SERA

Conte-Di Maio: il duello sull'Ilva agita il governo

Il leader 5S: no allo scudo. ArcelorMittal se ne va

Parla Zingaretti: presentarsi uniti contro la destra



LA REPUBBLICA

Ilva, brutta fine

L'acciaieria funziona ormai al 30%, materie prime fermate nei porti di Taranto e Brindisi

Di Maio e i parlamentari grillini bocciano lo scudo penale per i manager: sconfessato Conte

Provenzano, ministro per il Sud: se chiudono pagheranno caro



LA STAMPA

Ex Ilva, i ribelli 5S contro Conte

Di Maio minaccia il voto per sedare la rivolta nel Movimento sullo scudo penale per Mittal

IL SOLE 24 ORE

Ex Ilva, Arcelor va in Tribunale a Milano Scontro Conte-M5S

Arcelor deposita l'atto di citazione per il recesso dal contratto di affitto

Trattativa a oltranza tra i Cinque stelle sullo scudo penale

Se non ci saranno garanzie legali difficile riaprire il confronto con Mittal

Boccia (Confindustria): i problemi non si risolvono con la nazionalizzazione



IL MESSAGGERO

Scudo Ilva, scontro Conte-M5S

ArcelorMittal deposita il recesso. I ~lini pugliesi: no all'immunità. E Di Maio evoca la crisi

Manovra, Guaitieri: "Asili nido gratis da gennaio". Plastic tax e auto aziendali, cambia la stretta



IL GIORNALE

La balla degli asili

Non sono gratis per tutti e il provvedimento esisteva gia'

Berlusconi: italiani costretti a pagare l'Ilva



LIBERO QUOTIDIANO

Gli indiani fanno gli indiani e mandano al diavolo Conte

I proprietari della fabbrica recedono dal contratto. Il premier non sa come uscirne: scrive ai ministri per chiedere dei pensierini salva-Taranto. Nessuno lo segue e Giuseppe resta solo

L'Ufficio di Bilancio: la lotta al contante porta all'aumento dell'evasione



IL FATTO QUOTIDIANO

San Matteo protettore degli evasori



IL FOGLIO

Manuale d'utilizzo dell'impeachment in tv

Si apre al Congresso americano l'inchiesta per mettere in stato d'accusa il presidente Trump. Abbiamo letto le trascrizioni e le dichiarazioni delle persone informate sulla telefonata con l'Ucraina: ecco quel che e' stato chiarito fino a ora.

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Ex Ilva, l'incubo spegnimento

Mittal deposita il recesso, lo scudo penale tra Conte e i pugliesi del M5S



IL MATTINO

Spacca-Italia, il rischio del bis

Le la squadra vale affinità tra it testa Boccia e la proposta Zaia: via all'autonomia anche senza diritti uguali per tutti

E dal Parlamento solo un parere. Manovra, Gualtieri: "Da gennaio asili nido gratis, plastic tax rivista"



LA NAZIONE

Stragi naziste, beni tedeschi ipotecati

Germania condannata a pagare per l'eccidio di Roccaraso. Per la prima volta un giudice blocca dei terreni: valore 1,7 milioni



IL SECOLO XIX

Genova chiede un Decreto bis "Al rilancio servono nuovi aiuti"

Dall'inchiesta sul Morandi spunta un'intercettazione: "Il crollo? Può aver ceduto un cassone"



IL TEMPO

Ilva è solo un gioco per ministri

Arcelor Mittal chiude a va via. Ora l'ha capito pure il premier e non sa piu' che pesci prendere

Palazzo Chigi scrive ai ministri: "Fuori qualche bella idea". L'hanno fatto Gualtieri e Pisano

Ma il ministero della Salute dice che a Taranto ogni anno si muore. Non si può scherzare in quel modo



