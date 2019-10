Le notizie del giorno (ore 17,30)

foto: Facebook auto Polizia

SPARATORIA DAVANTI ALLA QUESTURA DI TRIESTE, AGENTI FERITI

Ancora incerte le informazioni sull'accaduto nel pomeriggio. Gli agenti feriti sarebbero in gravi condizioni.

RENZI ATTACCA IL GOVERNO. CONTE: "NON ABBIAMO BISOGNO DI FENOMENI"

Il leader di Italia viva critica il Def perché sul taglio del cuneo fiscale è stato timido e lancia messaggi a Forza Italia: "Un modello di comunità politica che entrerà nei libri di storia". Dura replica del premier: partecipi all'azione di governo. Salvini: spettacolo indegno a spese degli italiani.

ALITALIA, IL GOVERNO ESCLUDE COMMISTIONI CON AUTOSTRADE

Conte prende tempo: situazione complicata, farò il possibile.

MIGRANTI: RIMPATRI PIÙ VELOCI, INDIVIDUATI 13 PAESI 'SICURI'

Presentato il decreto: chi proviene da quegli Stati dovrà dimostrare di essere in pericolo, ridotti a 4 mesi i tempi per per rimandare in patria chi non ha diritto all'asilo. Di Maio: "È un provvedimento che non urla ma fa i fatti". Lamorgese: "Decreto utile, ci sarà un effetto positivo".

BOCCATA D'OSSIGENO PER PIL E DEFICIT, CRESCITA RIVISTA AL RIALZO

Istat: il dato definitivo del prodotto nel secondo trimestre è pari a +0,1%, contro una stima precedente pari a zero. Disavanzo giù all'1,1%, ma la pressione fiscale sale al 40,5%. Le famiglie spendono meno e risparmiano di più. Bankitalia avverte: gravi rischi sull'economia italiana, pesano i dazi.

DISOCCUPATI USA AL 3,5%, AI MINIMI DA 50 ANNI

A settembre creati 136.000 posti di lavoro, meno del previsto. Trump esulta: "Wow, America!". I mercati guardano alla Fed e sperano in un taglio dei tassi.

CLIMA: GENTILONI, MILLE MILIARDI DI INVESTIMENTI DALL'UE

Conte: tutela dell'ambiente priorità del governo. Gualtieri: "Più green bond acquistati dalla Bce".

NIENTE ARCHIVIAZIONE PER IL CASO ALPI, DISPOSTE NUOVE INDAGINI

Il gip di Roma rigetta la richiesta della procura: "Vicenda segnata da lati oscuri".

GABRIELLI CRITICA I DECRETI SICUREZZA: "NON SONO D'ACCORDO CON LE MULTE ALLE ONG"

Il capo della Polizia: dobbiamo creare una modalità di accesso lecito, la mancata integrazione genera criminalità.

WHIRLPOOL VUOLE TORNARE AL TAVOLO, PATUANELLI: "CHIEDA SCUSA E CONGELI LA CESSIONE"

Il ministro convoca le parti mercoledi' al Mise: ci sono elementi di novita'. I sindacati: la lotta comincia a pagare.

USA 2020: TRUMP PARLÒ DI BIDEN E WARREN ANCHE CON XI

Cnn: ne discusse con il leader cinese a giungo. La replica: "È mio assoluto diritto chiedere ad altri Paesi di indagare".

HONG KONG, I MANIFESTANTI ANNUNCIANO: "GUERRA INFINITA"

L'attivista Wong: "Determinati a non essere dominati da Pechino". Vietato l'utilizzo delle maschere nei cortei.

RUGBY: L'ITALIA CROLLA CON IL SUDAFRICA ED È PRATICAMENTE ELIMINATA DAI MONDIALI

Gli azzurri sconfitti 49-3, ora i quarti sono un miraggio. Il 12 ottobre la sfida con gli All Blacks.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.