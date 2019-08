Le notizie del giorno (17,30)

ZINGARETTI: "MI AUGURO NON CI SIA IL DOPPIO FORNO", CONTE: "SONO FASI DELICATE"

Il premier dimissionario: passaggio importante che non ci deve distogliere dalle sfide globali. Il segretario Pd continua a nutrire dubbi sulla lealtà della trattativa da parte di M5s: "Noi aperti a ogni confronto ma serve un segnale di discontinuità". Orlando: "Ieri nel nostro incontro il nome del premier dimissionario non era stato fatto". Endorsement di Tusk a Conte: "Grande esempio di lealtà in Europa".

M5S: AVANTI NELLA TRATTATIVA CON IL PD, MA CRESCE LA FRONDA

Fonti del movimento fanno filtrare che si punta a un accordo di programma. Ma i 5 stelle non sembrano compatti. Paragone: "Governo giallorosso operazione che serve ai dem".

LA LEGA INSISTE: POSSIAMO RIFARE IL GOVERNO GIALLOVERDE

Centinaio: ci sono ancora margini, pronti a tornare al tavolo per un nuovo contratto.

G7: TRUMP A BIARRITZ MINACCIA LA FRANCIA, "PRONTI A METTERE DAZI SUI VINI"

Ira Ue: "Risponderemo, le guerre commerciali porteranno alla recessione". La Cina: "Pronti a rispondere a nuove molestie unilaterali". Anche Johnson preoccupato: "I dazi non sono la strada giusta". Al centro del vertice anche gli incendi in Amazzonia. Macron: "Serve la mobilitazione di tutte le potenze".

AMATRICE TRE ANNI DOPO IL TERREMOTO: "TROPPE PAROLE VUOTE E FALSE"

Dure parole del vescovo, Domenico Pompili, nel giorno della commemorazione. Borrelli ammette: la ricostruzione procede a rilento.

MUSEI: POLEMICHE SULLA RIFORMA BONISOLI, "AUTONOMIA A RISCHIO"

Insorge il Financial Times che parla di "politica fallimentare". La storica dell'arte Campitelli chiede la convocazione del Consiglio superiore dei Beni culturali.

PYONGYANG LANCIA DUE NUOVI MISSILI, TRUMP: "A KIM PIACE TESTARLI"

L'allarme lanciato da Seul: razzi non identificati, i nostri militari pronti. Il Giappone: violazione delle risoluzioni Onu. Ma il presidente Usa minimizza.

HONG KONG: SCONTRI E LACRIMOGENI, NUOVO SABATO DI PROTESTE

Dodicesimo weekend di manifestazioni anti-governative. Raduno sull'isola di Kowloon. Almeno una persona e' stata fermata.

EPSTEIN: IL PRINCIPE ANDREA SI DIFENDE, "IN QUELLA CASA NON VIDI E NON SENTII NULLA"

Il Duca di York ammette: "Fu un errore frequentare quell'uomo".

ADDIO A CARLO DELLE PIANE, ICONA DEL CINEMA ITALIANO

L'attore, 83 anni, aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. Pupi Avati: porterò con me il suo ultimo sorriso".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.