Le notizie del giorno (ore 9,30)

SVOLTA IRAN: ROHANI ANNUNCIA PIANO DI PACE PER LA REGIONE

Il presidente: "Lo presenteremo nei prossimi giorni all'Onu, in questo momento storico, importante e delicato, tendiamo ai nostri vicini la mano dell'amicizia e della fratellanza".

MANOVRA, RENZI AVVERTE: SÌ A INVESTIMENTI VERDI MA SENZA NUOVE TASSE

Il leader di Italia viva pone dei paletti: "Serve un piano sul modello tedesco ma questo non significa alzare le tasse agli agricoltori o ad altri". Ieri il premier Conte aveva aperto all'ipotesi di tassare voli e merendine per finanziare misure su ambiente e scuola.

GOVERNO, SPADAFORA: "POSSIAMO ALLARGARE L'ALLEANZA CON IL PD ALLE REGIONALI E OLTRE"

Il ministro: "Abbiamo ottime chance di arrivare a fine legislatura perché, se non lo facessimo, regaleremmo il Paese a una destra populista e dannosa".

USA 2020: BIDEN IN DIFFICOLTÀ, LA SENATRICE WARREN AVANTI IN IOWA

L'esponente radical sorpassa nei sondaggi l'ex vicepresidente: 22% contro 20%. Staccato Sanders che non va oltre l'11%, gli altri candidati tutti sotto il 10%. Lo Iowa è il primo Stato in cui si voterà per le primarie democratiche.

HONG KONG: NUOVA DOMENICA DI PROTESTE, TAGLIATI I COLLEGAMENTI CON L'AEROPORTO

Bloccati bus e treni. Forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.