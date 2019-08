Le notizie del giorno (ore 13,30)

Francesco Fotia / AGF

Giuseppe Conte e, di spalle, Nicola Zingaretti

CONTE PREMIER INCARICATO, "GOVERNO NEL SEGNO DELLA NOVITÀ"

Il presidente accetta con riserva e avvia subito le consultazioni: "Non sarà un governo 'contro' ma 'per' il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese e rendere la nazione più competitiva, giusta, solidale, inclusiva". Nel discorso del premier chiaro riferimento alla collocazione internazionale dell'Italia nella Ue e nella Nato. Passaggio chiave su stabilità economica, difesa del risparmio, Iva e sessione di bilancio. Al via già oggi le consultazioni con tutti i gruppi per il programma.

I MERCATI PROMUOVONO IL CONTE BIS: CALA LO SPREAD, VOLA LA BORSA

Differenziale a 167 punti, dopo essere sceso fino a 160, tasso del decennale sotto l'1% al minimo storico, successo dell'asta dei Btp con tassi ai minimi dal 2016. Milano +1,84%.

SALVINI SCEGLIE LA PIAZZA, MANIFESTAZIONE A ROMA IL 19 OTTOBRE

Il leader della Lega: "Sarà una grande giornata di orgoglio italiana". Attacco a Conte: "È il primo iscritto del Pd".

UE: OETTINGER, FACILITEREMO IL LAVORO AL NUOVO GOVERNO ITALIANO

Il commissario europeo esce allo scoperto e attacca Salvini: "E' stato messo un limite a un populista che fa politica in costume da bagno". Bruxelles mette fretta all'Italia sulla scelta del commissario: i tempi sono importanti per la scelta del portafoglio.

GIÙ FATTURATO E ORDINATIVI, CROLLA IL MERCATO DELL'AUTO

Dati Istat preoccupanti a giugno: crisi nera per il settore automobilistico: rispettivamente -6,3% e -15,9%.

UN MILIONE DI FIRME CONTRO JOHNSON, PETIZIONE CONTRO LA SOSPENSIONE DEL PARLAMENTO

In programma manifestazioni e cortei di protesta in tutta la Gran Bretagna.

IRAN: ZARIF, "DIALOGO SOLO SE GLI USA RISPETTANO L'ACCORDO SUL NUCLEARE"

Il ministro degli Esteri: l'America fermi il terrorismo economico contro Teheran.

HONG KONG: LA POLIZIA VIETA LA MANIFESTAZIONE DI SABATO, "TROPPI RISCHI"

È la prima volta che un corteo di protesta riceve un rifiuto.

PAURA PER DORIAN, L'URAGANO RISPARMIA PORTORICO MA MINACCIA LA FLORIDA

Revocato l'allarme per l'isola caraibica. Stato di emergenza.

VENEZIA CINEMA: È LA GIORNATA DEL LEONE D'ORO AD ALMODOVAR

La rassegna, alla sua 76esima edizione, festeggerà la carriera del regista spagnolo e di Julie Andrews

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.