Le notizie del giorno (ore 23,30)

(Afp) Senato

SALVINI ESCLUDE ALTRO GOVERNO E SPINGE PER IL VOTO SUBITO. "ALLEANZE? PRIMA DATA ELEZIONI POI VEDREMO"

Il leader della Lega: "Sento toni simili tra Pd e M5s, nessuno si inventi un governo inaccettabile per la democrazia. Niente giochini. Si voti il prima possibile". Si candida premier per chiedere agli italiani "pieni poteri".

LEGA ACCUSA CONTE "ASSENTE IN SENATO SULLA TAV", DEPOSITATA LA MOZIONE DI SFIDUCIA

Nel testo la censura al premier: non è venuto per ribadire la posizione favorevole del governo sulla Torino-Lione. Convocata lunedì la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama per decidere sui tempi della votazione. Martedì quella della Camera su richiesta di Conte. Salvini richiama a Roma tutti i parlamentari.

M5S: "SALVINI GIULLARE, NESSUN INCIUCIO CON IL PD" E DI MAIO LANCIA LA SFIDA SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Il capo dei 5 stelle: "Se hai coraggio supera le pressioni di Berlusconi e dei tuoi alleati, tagliamo 345 poltrone e risparmiamo mezzo miliardo di euro". Se il ddl venisse

calendarizzato, si rallenterebbe il percorso verso le urne. Casaleggio: il leghista gioca d'azzardo con la vita degli italiani. Fraccaro: Luigi candidato? non ne abbiamo parlato.

L'EFFETTO CRISI AFFONDA LA BORSA, LO SPREAD SFONDA I 240 PUNTI, FITCH CONFERMA RATING ITALIA

Piazza Affari la peggiore in Europa, chiude a -2,49%. A picco i bancari. L'agenzia di rating si augura un governo "stabile" e ipotizza che l'Iva non aumenti ma che arrivi la flat tax.

IL TESORO FA IL PIENO ALL'ASTA DEI BOT, IL RENDIMENTO SALE

Collocati tutti i 6,5 miliardi di titoli annuali offerti. Il tasso in rialzo di 17 centesimi a 0,107.

DAZI: TRUMP, NON SIAMO PRONTI AD ACCORDO CON LA CINA

Nuovo attacco alla Fed: strangola l'economia, tagli i tassi di un punto. Wall Street reagisce estendendo le perdite.

GERMANIA: ECONOMIA IN SOFFERENZA, L'EXPORT CALA DELL'8%

Altro segno di rallentamento della locomotiva tedesca, il surplus si contrae.

HONG KONG: SALE L'IMPAZIENZA DELLA CINA, LINEA DURA DI LAM

L'ambasciatore cinese a Roma: Pechino non stara' a guardare. Richiamato in servizio il funzionario di polizia che represse la protesta degli ombrelli nel 2014.

INIZIA IL WEEKEND PIÙ CALDO DELL'ANNO, PUNTE DI 40 GRADI

Domenica bollino rosso a Roma, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti.

PER L'ULTRÀ UCCISO FUNERALI PRIVATI, "MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO"

La sorella di 'Diabolik' ricorre al Tar contro la decisione della Questura.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.