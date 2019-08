Le notizie del giorno (ore 19,30)

GUERRA DI DAZI E VALUTE: TRUMP "CON LA CINA SERVE ACCORDO MA GIUSTO", BORSE EUROPEE FALLISCONO IL RIMBALZO

Ultima puntata della sfida tra le due potenze: stop di Pechino all'import dei prodotti agricoli Usa. Il presidente: sono con gli agricoltori. Affondano i mercati asiatici, le borse europee falliscono rimbalzo e chiudono negative, Milano -0,68%. Wall Street apre positiva poi riduce guadagni.

MONITO DI SAVONA "CON GUERRA VALUTARIA TUTTI HANNO DA PERDERE"

Il presidente della Consob intervistato dall'Agi: la soluzione del deficit di bilancio non e' quella di imporre tariffe ma di sedersi intorno ad un tavolo e decidere cosa fare. La politica del ritorno alle tariffe ci pone in una posizione di deglobalizzazione.

SALVINI ALLE PARTI SOCIALI "GIÙ LE TASSE E VIA LA TASI, ELEZIONI ANTICIPATE? LO CAPIREMO ANCHE PRIMA DI SETTEMBRE"

Il vicepremier alle parti sociali: la manovra non diventi gioco delle tre carte, e' impensabile farla a costo zero altrimenti sei Mago Merlino. E aggiunge: no unanime al salario minimo, qualcuno rifletta. Domani il Senato vota sulle mozioni Tav.

LA PERNIGOTTI È SALVA, DI MAIO "ACCORDO IN TEMPI RECORD E NESSUN ESUBERO"

La cooperativa torinese Spes rileverà le attività di produzione di cioccolato e torrone, l'imprenditore Giordano Emendatori il ramo relativo ai preparati per i gelati. Resta

in attività lo stabilimento di Novi Ligure.

CIO CONTRO LA RIFORMA DELLO SPORT "VA CAMBIATA", GIORGETTI "CRITICHE FRUTTO DI UN FRAINTENDIMENTO, CHIARIREMO I DUBBI"

Lettera del Comitato olimpico internazionale a Malagò: il Coni potrebbe essere sospeso. Il sottosegretario: con i decreti attuativi agiremo con equilibrio, misura e realismo, per il bene del sistema sportivo.

FONDI LEGA: BOCCIATA LA RICUSAZIONE, SI VA ALLA SENTENZA

Dichiarata inammissibile l'istanza presentata dall'ex tesoriere Belsito. In corso la Camera di consiglio della Cassazione.

KASHMIR: PROTESTE IN PAKISTAN CONTRO LA REVOCA DELLO STATUS SPECIALE

Bloccate le telecomunicazioni. Centinaia di persone in strada a Muzaffarabad. L'esercito: forze armate a qualsiasi cosa per la giusta causa del popolo.

TIR TRAVOLGE CANTIERE SULLA A14, MORTI DUE OPERAI

La tragedia lungo lo stesso tratto di Bologna dove esplose un'autocisterna.

ADDIO A TONI MORRISON, PRIMA AFROAMERICANA A RICEVERE IL NOBEL ALLA LETTERATURA

Aveva 88 anni. E' considerata tra le voci piu' rappresentative della letteratura Usa del '900.

