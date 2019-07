Le notizie del giorno (ore 15,30)

CARABINIERE UCCISO: L'ASSASSINO, "NON CREDEVO FOSSE UN MILITARE"

Fermati Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, entrambi 19enni e di San Francisco. Ritrovata in hotel l'arma del delitto, il borsello nascosto in una fioriera. Secondo le prime ricostruzioni, lo avevano rubato per vendetta a un pusher che li aveva truffati vendendogli aspirina al posto di cocaina. I due incastrati da telecamere e tabulati telefonici. Restano ancora dubbi sulla esatta dinamica degli eventi: Elder si avvale della facolta' di non rispondere al gip. Di Maio: "Nelle citta' sicurezza precaria".

TAV: L'ITALIA SI IMPEGNA CON L'UE, "AVANTI CON I LAVORI"

Inviata a Bruxelles lettera formale del ministero dei Trasporti senza la firma di Toninelli e con il timbro della presidenza del Consiglio. Al via la manifestazione No Tav di protesta in Val di Susa. Il leader Alberto Perino: "Chi tira pietre fa un favore a Salvini".

SETTEBELLO D'ORO AI MONDIALI, TRAVOLTA LA SPAGNA

Gli azzurri battono gli iberici in finale per 10 a 5 e conquistano il titolo in Corea del Sud. Crollo in discoteca a Gwangju, vicino a dove si svolgono le gare di nuoto: due morti. Feriti lievemente alcuni atleti, c'e' anche un italiano.

LIBIA: ATTACCO DI HAFTAR ALL'AEROPORTO DI MISURATA, NESSUN ITALIANO FERITO

Illesi gli uomini del contingente che opera su mandato delle Nazioni Unite.

BUS DIROTTATO: I RAGAZZI-EROI RAMY E ADAM SONO CITTADINI ITALIANI

L'atto ufficializzato dalla sindaca di Crema.

RUSSIA: L'OPPOSIZIONE PROTESTA A MOSCA, OLTRE 300 ARRESTI

Manifestanti in piazza per l'esclusione dei candidati democratici dalle elezioni comunali.

USA: LA CORTE SUPREMA DA' RAGIONE A TRUMP, SÌ AI FONDI PER IL MURO

Il presidente potrà utilizzare 2,5 miliardi di dollari per la costruzione della barriera al confine col Messico: "Grande vittoria".

OLTRE 500 FURTI IN CASA AL GIORNO, SPESI 5 MILIARDI PER LA SICUREZZA

Studio Cna: due famiglie su tre hanno la porta blindata, la metà possiede l'allarme.

PARTITI DA MALPENSA I PRIMI VOLI DOPO LA CHIUSURA DI LINATE

Lo scalo milanese resterà fermo 3 mesi per lavori di ristrutturazione. Regolare la situazione in quello varesino in cui l'aumento di traffico e' stimato nel 30%.

LAS VEGAS INVASA DALLE CAVALLETTE

Offuscate le luci al neon della capitale dello svago e del gioco d'azzardo. Non lasceranno la città prima di due settimane.



