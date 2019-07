Le notizie del giorno (ore 17,30)

M5S AVVERTE LA LEGA, COMMISSARIO A RISCHIO DOPO IL NO ALLA VON DER LEYEN

Il vicepresidente dell'Europarlamento Castaldo: con il no hanno violato il patto negoziato da Conte, un loro candidato difficilmente supererà le audizioni. Salvini critica i pentastellati: hanno votato insieme a un minestrone. E sul commissario esclude ripicche: non siamo al mercato.

ADDIO A CAMILLERI, CON MONTALBANO HA RACCONTATO LA SICILIA AL MONDO

Ha venduto 31 milioni di libri, tradotti in 120 lingue. Con il commissario di Vigata un successo planetario anche in tv. Luca Zingaretti: mi hai spiazzato ancora. Mattarella: lascia un vuoto nella cultura italiana. Conte: ha saputo parlare a tutti. Niente camera ardente, ultimo saluto domani al cimitero acattolico di Roma.

LA LEGA CONTRO LEZZI, "SE NON C'È L'AUTONOMIA NON C'È IL GOVERNO"

La ministra M5s per il Sud definisce impraticabili le richieste di Lombardia e Veneto, ira del Carroccio.

GARAVAGLIA ASSOLTO, "ORA RADDOPPIO L'IMPEGNO AL GOVERNO"

Il viceministro leghista era imputato di turbativa d'asta per una gara nella sanità lombarda del 2015, quando era assessore regionale. Condannato a 5 anni l'ex vicepresidente della Regione, Mantovani.

FONDI RUSSI, AL SENATO RIFERIRÀ CONTE IL 24 LUGLIO

Lo ha annunciato il Pd dopo la conferenza dei capigruppo. No di Salvini all'informativa in Aula: non parlo di fantasie. Perquisizione della Gdf a casa di Vannucci, il terzo uomo del Metropol.

MAFIA: BLITZ FRA PALERMO E NEW YORK, BLOCCATO IL RITORNO DEI NEMICI DI RIINA

Indagine della Dda del capoluogo siciliano sulle connessioni tra Cosa nostra e i clan americani: 19 arresti nelle famiglie Inzerillo e Gambino, c'è anche il sindaco di Torretta.

'RIVOLUZIONE' SU INSTAGRAM, I LIKE NON PIÙ VISIBILI

Test del social in vari Paesi, Italia compresa. I 'mi piace' potranno essere visualizzati solo dall'amministratore del profilo.

INDAGINE ANTITRUST DELLA COMMISSIONE EUROPEA SU AMAZON

Acceso un faro sul colosso dell'online per verificare se abbia gonfiato i prezzi usando i dati dei rivenditori indipendenti.

A GIUGNO TEMPERATURE RECORD E TORNA IL CALDO AFRICANO PER IL WEEKEND

Il mese scorso 3 gradi sopra la media, solo nel 2003 era stato piu' bollente. Toccati i 21 gradi ad Alert, il luogo abitato più a nord della Terra. In arrivo un nuovo anticiclone, attese punte di 34 gradi al centro-nord.

PER 'EL CHAPO' ERGASTOLO E 12,6 MILIARDI DI DOLLARI DI MULTA

Il narcotrafficante messicano condannato negli Usa anche a ulteriori 30 anni di prigione.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.