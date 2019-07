Le notizie del giorno (ore 21,30)

LA VON DER LEYEN LA SPUNTA PER UN SOFFIO: M5S LA VOTA, LA LEGA DICE NO E ATTACCA L'ALLEATO

La candidata tedesca passa con appena 9 voti di margine, decisivo il sostegno dei pentastellati: "Ha sposato il salario minimo grazie a noi". I leghisti dopo un'iniziale apertura si schierano contro: con una schiava di Merkel e Macron si parte male. Poi l'affondo contro i pentastellati: gravissimo l'asse con Renzi. La candidata tedesca alla presidenza della Commissione aveva rifiutato i voti dei sovranisti: sono nemica di chi vuole dividere l'Europa. Conte: discorso apprezzabile. Il Pd la sostiene, no di FdI.

PRESSING M5S SU SALVINI "VENGA IN AULA SUI FONDI RUSSI", I PM DI MILANO "NESSUN BISOGNO DI SENTIRLO"

Il leader leghista: "Vado in Parlamento ogni settimana e rispondo a quello che mi chiedono". Il Pd insiste per un'informativa e Fico scrive al governo. Zingaretti: non gli daremo tregua. Di Maio: ha incontrato i sindacati per sviare l'attenzione da questioni piu' grandi. Si fa avanti il terzo uomo presente al Metropol, un collaboratore di Meranda: fu tutto regolare. Il procuratore Greco: inchiesta sarà lunga e complessa.

TRIA MINIMIZZA SULL'INCONTRO AL VIMINALE: INIZIATIVA DI PARTITO, LA MANOVRA SARA' CONDIVISA

Dopo l'incontro di Salvini con le parti sociali il ministro precisa: i tempi li dettano la legge e il semestre Ue. Il vicepremier leghista: con Conte nessun incidente.

DI MAIO RIORGANIZZA M5S, 12 FACILITATORI "TEAM DEL FUTURO"

Il leader: dovranno occuparsi di temi specifici in un nuovo gruppo nazionale. Saranno eletti su Rousseau e soggetti al controllo degli attivisti col sistema del 'recall'.

SALVINI: "IL MISSILE DEI NEONAZISTI ERA PER UCCIDERMI", GLI INQUIRENTI "NESSUN RISCONTRO"

Il ministro dell'Interno: un progetto di attentato contro di me dietro l'arsenale scoperto in Piemonte. La Digos: era lo spunto iniziale delle indagini.

ANTIMAFIA: VIA IL SEGRETO SUGLI ATTI FINO AL 2011, AUDIO DI BORSELLINO "SCORTATO AL MATTINO PER ESSERE UCCISO LA SERA"

Decisione unanime della Commissione. Nel 1986 il giudice denunciava: nessuno pedina il fratello di Riina. Conte: le sue parole risuonano nelle coscienze di tutti noi.

CUCCHI, 8 CARABINIERI A GIUDIZIO PER I DEPISTAGGI

Decisione del Gip di Roma. Processo dal 12 novembre, tra gli imputati un generale. Ilaria: momento storico.

FOTOTRAPPOLA 'BECCA' L'ORSO IN FUGA NEI BOSCHI DEL TRENTINO

Il plantigrado M49 fuggito da un recinto elettrificato e' stato fotografato poco prima delle 9.30 nella zona della Marzola. In corso ricerche della Forestale. La Consulta: legittime le leggi di Trento e Bolzano sull'abbattimento.

GERMANIA: AGGREDITO SINDACO SPD, E' GRAVE

Il primo cittadino di Hockenheim picchiato in casa a un mese dall'omicidio del politico Cdu pro-migranti Luebcke



