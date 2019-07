Le notizie del giorno (ore 11,30)

XEL HEIMKEN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE Ursula Von der Leyen

UE: VON DER LEYEN, "UN SOLLIEVO NON AVERE I VOTI DEI SOVRANISTI"

La candidata tedesca alla presidenza della Commissione parla a Strasburgo. I gruppi divisi: no di Identità e democrazia e della sinistra, i Verdi poco convinti. Il capogruppo leghista Zanni: non è il cambiamento. Il Pd pronto a sostenerla. In serata la votazione.

MANOVRA E CASO RUSSIA: SALVINI, OTTIMI RAPPORTI CON M5S MA BASTA ATTACCHI

L'incontro al Viminale con le parti sociali e sui presunti fondi da Mosca restano al centro di tensioni con Conte e Di Maio. Zingaretti: "Il segretario della Lega riferisca in Parlamento o non gli daremo tregua". Il difensore di Savoini: "Scelta tecnica non rispondere ai pm".

CAMPI ROM: CIRCOLARE DI SALVINI AI PREFETTI, AVVIARE IL CENSIMENTO

Il ministro dell'Interno chiede entro due settimane una relazione sulla presenza degli insediamenti. L'obiettivo e' verificare la presenza di abusivi per predisporre un piano di sgomberi.

AUTONOMIA: LEZZI "NON HO PAURA DEGLI ATTACCHI DEI GOVERNATORI LEGHISTI"

La ministra per il Sud replica alle critiche di Zaia e Fontana.

PONTE GENOVA: PROBLEMI DI SICUREZZA GIÀ 10 ANNI PRIMA DEL CROLLO

Lo sottolinea il rapporto commissionato da Atlantia e riportato dal 'Financial Times'.

USA: RISOLUZIONE DEI DEPUTATI DEM CONTRO TRUMP, È RAZZISTA

Al centro dell'accusa le invettive del presidente a quattro parlamentari democratiche di colore.

TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.7 IN MARE, PAURA E CROLLI A BALI

Danni a edifici e templi. Non e' stato emesso allarme tsunami. Vari hotel hanno evacuato gli ospiti per precauzione.

UN GRECO ARRESTATO A CRETA PER L'OMICIDIO DELLA SCIENZIATA AMERICANA

Fermato un 27enne, sospettato di aver ucciso la donna il cui cadavere e' stato trovato in un bunker abbandonato della Seconda Guerra mondiale. Movente sarebbe l'"abuso sessuale".

VENDITE ON LINE: TRUFFATI MIGLIAIA DI CLIENTI, 4 ARRESTI NEL NORD ITALIA

Sequestrati beni per 1,5 milioni di euro.

NUOTO: PALTRINIERI E SANZULLO SI QUALIFICANO PER LE OLIMPIADI NELLA 10 KM

I due italiani, ai Mondiali in Corea arrivano sesto e nono e strappano il pass per Tokyo.



