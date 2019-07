Le notizie del giorno (ore 15,30)

SALVINI PRESENTA LA SUA MANOVRA ALLE PARTI SOCIALI, CONTE "SCORRETTEZZA ISTITUZIONALE"

Il vicepremier spiega al Viminale la flat tax al 15% per i redditi fino a 55.000 euro e annuncia pace fiscale, meno burocrazia e sblocco dei cantieri: "Ma non voglio sostituire il premier". Il presidente del Consiglio: "Bene se ha agito da leader della Lega, Di Maio potrebbe fare altrettanto". Si punta a definire le linee della legge di Bilancio tra luglio e agosto. All'incontro, durato cinque ore, rispunta Siri come responsabile economico della Lega: è polemica.

LEGA, INVITO A COMPARIRE PER SAVOINI OGGI POMERIGGIO DAI PM DI MILANO

Conte: "Salvini in Parlamento a chiarire? Perche' no". Il Cremlino all'AGI: "Estranei alla vicenda, mai dato soldi a politici e partiti italiani".

SALONE AUTO, APPENDINO 'CACCIA' IL VICESINDACO

La sindaca di Torino revoca le deleghe a Guido Montanari: non vado avanti col freno a mano tirato.

HUAWEI INVESTIRA' 3,1 MILIARDI DI DOLLARI IN ITALIA, 1.000 POSTI DI LAVORO

L'azienda cinese annuncia un piano di investimenti triennale: con l'indotto 3.000 occupati in piu'.

ALITALIA: NELLA PARTITA ATTORI VECCHI E NUOVI, PAROLA A FS

Domani il cda delle Ferrovie. All'advisor Mediobanca le proposte di Atlantia, Toto, Avianca e Lotito. Dopo le valutazioni saranno portate al Mise per la costituzione del consorzio composto anche da Delta e Mef.

I DAZI USA FRENANO LA CINA, CRESCITA AI MINIMI DAL 1992

Nel II trimestre Pil +6,2%, il livello piu' basso da 27 anni.

BANKITALIA: DEBITO IN CALO, SALGONO LE ENTRATE TRIBUTARIE

Spread in discesa a quota 193.

CACCIA ALL'ORSO IN TRENTINO: "SPARATEGLI A VISTA"

M49 èriuscito a scappare dalla gabbia elettrificata in cui era rinchiuso. Il governatore Fugatti: "Se si avvicina alle case sarà abbattuto".

LANCIA LA FIGLIA DI 16 MESI DAL BALCONE E SI BUTTA: MORTA LA BIMBA, LUI È GRAVE

Tragedia a San Gennaro Vesuviano, vicino a Napoli. L'uomo stava per separarsi dalla moglie.

SI È COSTITUITO L'OMICIDA DELL'EX MOGLIE AL KARAOKE

L'uomo si e' presentato nella notte al carcere di Sanremo. Con sé aveva ancora la pistola con cui ha sparato all'ex consorte.

ANCHE UN MISSILE NELL'ARSENALE DEGLI ESTREMISTI DI DESTRA, ARRESTI IN PIEMONTE

Tra le armi, una testata aria-aria in dotazione all'esercito del Qatar. Arrestato ex candidato di Forza Nuova.

SUV UCCIDE BIMBI: ATTESA LA CONVALIDA DELL'ARRESTO

Il conducente davanti al gip. Scelta un'agenzia funebre pulita per i funerali di Simone.

ROMA, SGOMBERATA L'EX SCUOLA A PRIMAVALLE

Momenti di tensione con la polizia, poi tutti i 300 occupanti, tra cui 80 minorenni, lasciano la struttura.

