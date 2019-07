Le notizie del giorno (ore 13,30)

Claudia Greco / AGF

Matteo Salvini

SALVINI PRESENTA LA SUA MANOVRA ALLE PARTI SOCIALI, CONTE "SCORRETTEZZA ISTITUZIONALE"

Il vicepremier spiega al Viminale la flat tax al 15% per i redditi fino a 55.000 euro e annuncia pace fiscale, meno burocrazia e sblocco dei cantieri: "Ma non voglio sostituire il premier". L'obiettivo eè definire le linee della legge di Bilancio tra luglio e agosto. All'incontro rispunta Siri come responsabile economico della Lega, è polemica.

LEGA, INVITO A COMPARIRE PER SAVOINI OGGI POMERIGGIO DAI PM DI MILANO

Conte: "Salvini in Parlamento a chiarire? Perche' no". Il Cremlino all'Agi: "Estranei alla vicenda, mai dato soldi a politici e partiti italiani".

SALONE AUTO, APPENDINO 'CACCIA' IL VICESINDACO

La sindaca di Torino revoca le deleghe a Guido Montanari: "La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell'Auto che non hanno visto smentita, scelta non facile ma necessaria".

HUAWEI INVESTIRÀ 3,1 MILIARDI DI DOLLARI IN ITALIA, 1.000 POSTI DI LAVORO

L'azienda cinese annuncia un piano di investimenti triennale: con l'indotto 3.000 occupati in piu'.

CACCIA ALL'ORSO IN TRENTINO: "SPARATEGLI A VISTA"

M49 è riuscito a scappare dalla gabbia elettrica nella quale era rinchiuso. Il governatore Fugatti: "Se si avvicina alle case sara' abbattuto".

SI È COSTITUITO L'OMICIDA DELL'EX MOGLIE AL KARAOKE

L'uomo si e' presentato nella notte al carcere di Sanremo. Con se' aveva ancora la pistola con cui ha sparato all'ex consorte.

ARSENALE DA GUERRA SEQUESTRATO A ESTREMISTI DI DESTRA

Tra le armi, fucili e un missile aria-aria in dotazione all'esercito del Qatar.

ALITALIA: FS RIUNISCE IL CDA PER VALUTARE LE OFFERTE

Sul tavolo di Mediobanca, advisor delle Ferrovie, le proposte di Atlantia, Toto, Avianca e Lotito. Dopo le valutazioni saranno portate al Mise per la costituzione del consorzio composto anche da Delta e Mef.

I DAZI USA FRENANO IL MOTORE CINESE, CRESCITA AI MINIMI DAL 1992

Nel secondo trimestre Pil al +6,2%, il livello piu' basso degli ultimi 27 anni.

BANKITALIA: DEBITO IN CALO, SALGONO LE ENTRATE TRIBUTARIE

Spread giù a quota 196.

SUV UCCIDE BIMBI, UDIENZA UDIENZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO PER IL CONDUCENTE

L'uomo è rinchiuso nel carcere di Ragusa.

BIGLIETTO DEL BUS PIÙ CARO A MILANO, SALA: "TRASPORTI EFFICIENTI E PUNTUALI"

Da oggi scatta l'aumento a 2 euro, protesta la Lega.

AL VIA A ROMA LO SGOMBERO DELL'EX SCUOLA A PRIMAVALLE

Oltre 150 agenti pronti a entrare nella palazzina dove vivono 300 persone, tra cui 80 minorenni.

