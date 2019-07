Le notizie del giorno (ore 17.30) 

'MINI RIMPASTO' FIRMATO LEGA: FONTANA AGLI AFFARI UE, LOCATELLI ALLA FAMIGLIA

Conte approva la scelta di Salvini: "Entra un nuovo ministro, proseguiamo l'attività". M5s: Fontana ora cambi le regole di Dublino. Alle 18 il giuramento al Quirinale.



LA FRANCIA AMMETTE: "NOSTRI MISSILI IN UNA BASE DI HAFTAR", SALVINI: "FATTO GRAVISSIMO"

Parigi: "Erano inutilizzabili e non li abbiamo dati noi alle milizie del generale". Il vicepremier: "Chiederemo spiegazioni, tutti devono lavorare per la pacificazione non per armare i gruppi che poi attaccano obiettivi civili".

"FONDI ALLA LEGA DAI RUSSI", SALVINI: QUERELO TUTTI"

Il sito Usa BuzzFeed pubblica la registrazione di colloqui fra petrolieri di Mosca e Gianluca Savoini, plenipotenziario leghista in Russia, su presunti finanziamenti alla campagna elettorale del Carroccio. Il Pd: "Il vicepremier chiarisca e venga a riferire in Aula". La replica: "Mai preso un rublo".



POWELL APRE AL TAGLIO DEI TASSI USA E LANCIA LA SFIDA A TRUMP

Il presidente della Fed: "Rafforzati i motivi per ridurli, i dazi pesano sull'economia". E rivolto a Trump: "Se mi chiedesse di dimettermi, io non lo farei".



NUOVO TREMORE PER LA MERKEL, LEI RASSICURA: "NON PREOCCUPATEVI, STO BENISSIMO"

E' la terza volta che succede in occasioni ufficiali.



VIOLENTA GRANDINATA SULL'ADRIATICO, FERITI E DANNI A PESCARA

Il maltempo ha colpito i centri della costa: nubifragi e grandinate con chicchi grossi come arance.

UE: ITALIA ULTIMA PER CRESCITA, CONTE: "ABBIAMO GRANDI POTENZIALITA'"

Bruxelles: +0,1% nel 2019, +0,7% nel 2020 +0,7% anche grazie al reddito di cittadinanza. Il premier: dalla Commissione fiducia nel Paese, proseguiremo la riduzione del debito.



TRUMP AVVERTE TEHERAN, PRESTO SANZIONI PIU' FORTI

Il presidente: "Le aumenteremo in modo sostanziale".



RIFIUTI ROMA, LA PROCURA INDAGA PER LA MANCATA RACCOLTA

Aperto un fascicolo dopo le denunce presentate da privati cittadini.



SALARIO MINIMO: DI MAIO ANNUNCIA, "TROVATO L'ACCORDO NELLA MAGGIORANZA"

La Lega: Ma non ci devono essere aggravi per le aziende. Von der Leyen: presentero' una proposta a livello europeo.



INPS: IN ITALIA 16 MILIONI DI PENSIONATI, LA META' AL NORD

Tridico: reddito di cittadinanza a 840.000 famiglie, assegno medio di 500 euro.



ALITALIA: LUNEDI' SI CHIUDE, SALGONO LE QUOTAZIONI DI TOTO

Di Maio oggi vedra' il patron di Avianca Efromovich. Anche Atlantia sta valutando, domani il cda.



USA: L'AMBASCIATORE BRITANNICO SI DIMETTE, 'SILURATO' DA TRUMP

Aveva definito il presidente Usa "inetto e incompetente".



ADDIO A VALENTINA CORTESE, ULTIMA DIVA DELLO SPETTACOLO

Oltre 60 anni di carriera fra teatro, cinema e tv.

