Le notizie di oggi (ore 17.30)

MIGRANTI: DUE NAVI ONG CHIEDONO UN PORTO, EVACUATI 13 'CASI FRAGILI'

Sono donne e minori prelevati da una motovedetta della Guardia costiera dalla barca a vela 'Alex' dell'italiana Mediterranea, che aveva soccorso in tutto 54 persone. Il Viminale annuncia un accordo con Malta. Ma l'equipaggio segnala malati di scabbia e mancanza d'acqua e sostiene di non poter raggiungere La Valletta. Il ministero dell'Interno impone il divieto di ingresso alla 'Alan Kurdi' della tedesca Sea Eye, che ha imbarcato 65 persone al largo della Libia. Salvini scrive a Seehofer: la Germania deve intervenire. La capitana della Sea Watch annuncia querela contro il ministro, che ribatte: non temo una comunista viziata.

USA: L'OCCUPAZIONE BATTE LE ATTESE, IL WSJ "PER I LAVORATORI HA FATTO PIU' TRUMP DI OBAMA"

L'economia a stelle e strisce ha creato 224.000 nuovi posti di lavoro a giugno.

TRUMP: "IL CIELO E' DELL'AMERICA", E LANCIA LA CONQUISTA DI MARTE

Come fu con Jfk per la Luna, qualcuno ironizza sui piani spaziali della Casa Bianca, ma la Nasa fa sul serio.

EXPO: SALA CONDANNATO A SEI MESI, PENA COMMUTATA IN 'MULTA'

Falso ideologico e materiale per la 'Piastra': sanzione pecuniaria da 45 mila euro. "Resto sindaco di Milano per i prossimi due anni". Salvini: non gioisco, da milanese sono orgoglioso dell'esposizione.

RIFIUTI ROMA: ULTIMATUM DELLA REGIONE, "PULIRE LA CITTA' ENTRO 7 GIORNI"

Termine più stringente - 48 ore - per bonificare le strade vicine a ospedali e scuole. Zingaretti: l'ordinanza non è punitiva, ma la capitale non è autonoma e la situazione è sfuggita di mano. Raggi: il governatore è ridicolo. Vertice tra Ama e sindacati per definire un piano operativo.

GOVERNO: SALVINI CONVOCA I SINDACATI AL VIMINALE

L'incontro il 15 luglio. Secondo fonti sindacali si tratterà di un momento di ascolto, confronto e proposta sulla crescita.

FOA ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA VIGILANZA RAI E SI DIMETTE DA RAICOM

La decisione dopo la risoluzione non vincolante della commissione sull'incompatibilità dei suoi due ruoli.

ADDIO A UGO GREGORETTI, FILMO' UNO ZIBALDONE DEL COSTUME

Il regista e attore morto nella sua casa romana a 89 anni. Fu il maestro della 'tv intelligente'.



