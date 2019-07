Le notizie del giorno (ore 13,30)

CAOS MIGRANTI: MALTA "ACCOGLIAMO NOI ALEX", MA NON ARRIVA NESSUNO. SALVINI ATTACCA: "NON VORREI ABOLIRE SCHENGEN"

La banca a vela di Mediterranea, con 54 persone a bordo, a 12 miglia da Lampedusa, fa appello per lo sbarco. Il Viminale chiude i porti. La Valletta annuncia un 'patto' per accogliere i profughi a fronte dell'impegno di Roma di prenderne in carico altri 55. Ma non arrivano né navi né conferme. Intanto anche la nave Alan Kurdi, della Sea-Eye, salva 64 naufraghi e chiede l'approdo. Il vicepremier: in Italia non arrivano. Ue: seguiamo il caso, pronti ad aiutare.

SALA CONDANNATO A SEI MESI AL PROCESSO EXPO

Il sindaco di Milano, imputato per falso ideologico e materiale, è stato condannato dal Tribunale di Milano a 6 mesi (la pena è stata convertita in risarcimento pecuniario di 45.000 euro).

RIFIUTI: ULTIMATUM DI 48 ORE DELLA REGIONE LAZIO ALLA RAGGI PER PULIRE VICINO OSPEDALI E SCUOLE

Firmata un'ordinanza per risolvere l'emergenza della Capitale entro una settimana.

CAROLA RACKETE PRONTA A QUERELARE SALVINI, LUI: "NON TEMO UNA VIZIATA COMUNISTA TEDESCA"

I legali della capitana accusano il ministro di diffamazione. Di Maio: ong usano le persone per sfidare il governo. Il ministro dell'Interno a Trieste: controllare i confini via mare e via terra, sigillarli con la Slovenia.

SCONTRO NEL PD SUI MIGRANTI: RENZI: "NEL 2017 ALLARMISMO SUI BARCONI", ZINGARETTI: "NON RINNEGHIAMO NULLA"

Lettera dell'ex premier a La Repubblica: il governo allora sbagliò, pavidi sullo Ius soli. Calenda: tu allora eri per la linea Minniti, torni lo spirito del Migration Compact con Gentiloni. La base dem si interroga: ma Renzi dov'era?

TEHERAN CONTRO LONDRA PER IL BLOCCO DI UNA PETROLIERA, CONVOCATO L'AMBASCIATORE BRITANNICO

L'Iran condanna come "illegale" lo stop di una sua nave a Gibilterra e minaccia di sequestrare a sua volta un imbarcazione inglese. Si sospetta che la Grace 1 trasportasse greggio verso la Siria in violazione dell'embargo Onu.

ALITALIA: DI MAIO 'APRE' AD ATLANTIA: "Sì A OFFERTA MA NIENTE SCAMBI SU CONCESSIONI"

Il ministro: la revoca non si deve accavallare con il dossier della compagnia aerea.

FOA ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA VIGILANZA RAI E SI DIMETTE DA RAICOM

La decisione del presidente della tv pubblica arriva dopo la risoluzione non vincolante della commissione che aveva decretato l'incompatibilità dei suoi due ruoli.

CASO PROCURE: ANM, SU FUZIO CONDIVIDIAMO LE PAROLE DI MATTARELLA

Il presidente dell'Associazione Luca Poniz: la voce del presidente della Repubblica è la nostra. Domani la decisione del direttivo di deferire o no il pm al collegio dei probiviri.

