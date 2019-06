E' stato arrestato il nigeriano che ha massacro di pugni il portantino a Roma

È stato fermato alla stazione Termini di Roma, mentre aggrediva una passante, il nigeriano di 48 anni ricercato da giorni per aver picchiato, lo scorso primo giugno, con pugni in pieno volto un portantino all'interno del pronto soccorso del policlinico Umberto I.

Dopo quell'aggressione l'uomo si era reso irreperibile, ma è stato fermato dalla polizia ferroviaria che lo ha portato per dei controlli all'ospedale Santo Spirito dove è stato preso in consegna dai carabinieri. E' accusato di tentato omicidio e anche per l'agressione al barelliere e per quella ai carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese che lo stavano trasportando in auto il venerdì precedente.

