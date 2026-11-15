Nuova ondata di maltempo, chiusa la statale Amalfitana per frana

AGI - La nuova ondata di maltempo in Italia ha colpito, domenica 15 novembre, soprattutto il Centro - Sud dello Stivale seppur con minore violenza rispetto ai giorni scorsi. Allagamenti e frane hanno avuto ripercussioni sulla viabilità creando disagi in Campania e in Basilicata. In Toscana si contano i danni ed è allerta gialla per forti temporali.
Maltempo in Campania
E' stato necessario chiudere provvisoriamente la strada statale 'Amalfitana' a causa della frana avvenuta in località Tordigliano a Vico Equense, ma anche a Positano. Sul posto sono presenti sia le forze dell'ordine che le squadre Anas per le verifiche tecniche e per gestire la viabilità. Intanto, il traffico viene deviato temporaneamente a Piano di Sorrento e sulla viabilità locale indicata sul posto.
Il maltempo, nel Salernitano, continua a causare danni e disagi. A Pellezzano, per le abbondanti piogge delle ultime ore, ha ceduto il muro di contenimento di una proprietà privata in via Piana e fango e detriti hanno interessato anche il tratto stradale a valle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e il nucleo locale di Protezione civile, oltre agli agenti della polizia municipale e l'ufficio tecnico comunale. Dal Comune, l'invito ai cittadini è alla "massima prudenza" e di prestare particolare attenzione nel percorrere la zona interessata e di limitare gli spostamenti non necessari.
#Maltempo Situazione critica in Campania, dove le forti piogge e il vento hanno causato allagamenti e frane soprattutto in provincia di Salerno. In Costiera, chiusa in due punti la statale Amalfitana. Danneggiato anche l'ospedale di Eboli. Nessun ferito, in corso accertamenti https://t.co/XrZf9HLAqS— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 15, 2026
Ad Angri, disposta invece, in via precauzionale, la chiusura del cimitero comunale e della villa comunale. Segnalazioni di disagi legati al maltempo arrivano anche dal Casertano a causa delle abbondanti piogge.
Frana nel Potentino
Un masso si è staccato da un costone roccioso, invadendo la carreggiata di una strada comunale in località Seluci, nel territorio di Lauria, in provincia di Potenza. L'episodio si è verificato a causa del maltempo che ha interessato la zona.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lauria e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nelle prime verifiche per valutare le condizioni del costone roccioso e accertare l'eventuale presenza di ulteriori situazioni di pericolo. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito per motivi di sicurezza, in attesa degli accertamenti necessari.
Il sindaco di Lauria ha fatto sapere che nella giornata di domani sarà interessata la Regione Basilicata per richiedere un sopralluogo urgente, finalizzato a verificare la stabilità del versante e individuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'area e il ripristino della viabilità.
Allerta in Toscana
Poche ore di tregua e il maltempo si abbatte, anche se in modo più attenuato, nuovamente sulla Toscana. Dalle prime ore della mattina la regione, soprattutto nella sua area meridionale, è in allerta gialla per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.
La Sala operativa delle Protezione civile regionale che ha emesso l'allerta gialla fino alle 10 di questa mattina ha spiegato che interessa la Toscana meridionale, sia sulla costa che nelle aree interne. Il nuovo calo della pressione interesserà un transito instabile sul medio-basso versante tirrenico.
Si prevedono per oggi precipitazioni sparse sul centro sud della regione, anche a carattere di rovescio e temporale, in particolare sul Grossetano e zone meridionali in genere. Deboli precipitazioni possibili anche sul nord ovest della regione, sia tra la notte e la mattina, che nuovamente in tarda serata. Cumulati medi fino a 20-30 mm al sud, tra 10 e 20 sulle zone limitrofe; massimi fino a 40-60 mm in concomitanza dei temporali, la cu intensità massima stimata è di 30-40 millimetri in un'ora.
Quanto ai danni derivanti dalle avverse condizioni meteo delle ultime ore: "Danni ce ne sono stati" ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e "sicuramente la Regione interverrà" perché, come è già accaduto in passato, "se non ci sono le condizioni per uno stato di calamita' regionale, interverremo singolarmente nei comuni dove ci sono stati i danni più gravi per supportare il lavoro delle istituzioni locali". Per tre giorni in Toscana, soprattutto nell'area nord-ovest si sono registrati altissimi livelli di precipitazioni, concentrati nelle province di Lucca e Massa Carrara e, ancora più nello specifico, in Garfagnana, e Lunigiana.