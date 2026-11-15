Nuova ondata di maltempo, chiusa la statale Amalfitana per frana

#Maltempo Situazione critica in Campania, dove le forti piogge e il vento hanno causato allagamenti e frane soprattutto in provincia di Salerno. In Costiera, chiusa in due punti la statale Amalfitana. Danneggiato anche l'ospedale di Eboli. Nessun ferito, in corso accertamenti https://t.co/XrZf9HLAqS