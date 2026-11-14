Truffa del finto poliziotto a Roma: due arresti, 200mila euro

AGI - La truffa del finto poliziotto è saltata proprio al momento dello scambio. Al telefono avevano convinto un pensionato romano di 63 anni a ritirare dalla banca gioielli in oro e banconote, per un valore complessivo stimato in circa 200mila euro. L’uomo ha consegnato tutto a due "poliziotte", ma prima aveva avvisato i carabinieri, che stavano già sorvegliando la zona intorno a casa sua. Le due donne sono state arrestate in flagranza. Il bottino è stato recuperato per intero e restituito al proprietario.
Le arrestate, entrambe con precedenti, sono una 52enne originaria della provincia di Napoli e una 37enne di origini ucraine. A fermarle sono stati i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli insieme ai colleghi della Stazione di viale Libia, d’intesa con la Procura capitolina. L’accusa è di tentata estorsione ai danni del 63enne. L’arresto è stato convalidato.
La telefonata e la rapina inventata
Tutto è partito da una chiamata. Un uomo che si spacciava per poliziotto ha avvertito il pensionato che stava per subire una rapina, a opera di malviventi che in realtà non esistevano. Gli ha detto che, per mettersi al riparo, doveva prelevare dalla sua banca gioielli in oro e banconote e consegnarli a due "poliziotte", che li avrebbero tenuti in sicurezza.
Come è fallita la truffa del finto poliziotto
Nel racconto però qualcosa non tornava, e il 63enne se n’è accorto. Ha avvisato i carabinieri, che hanno organizzato subito un servizio di osservazione e controllo vicino alla sua abitazione. Le due donne hanno preso la refurtiva e hanno provato ad allontanarsi, ma i militari sono intervenuti e le hanno bloccate.