A 16 anni prende a martellate il padre. È grave
L'uomo si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata
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AGI - Un ragazzo di 16 anni ha colpito ripetutamente alla testa con un martello il padre, un uomo di 53 anni, all'interno dell'abitazione di famiglia a Racale, in provincia di Lecce. L'episodio si é verificato nel corso della notte.
L'uomo, soccorso dal personale del 118, é stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.
Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e le ragioni del gesto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Racale e della Compagnia di Casarano.