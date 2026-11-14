Pedopornografia online, 6 arresti e 18 denunce in tutta Italia   

AGI - Sei persone sono state arrestate in flagranza per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e altre 18 sono state denunciate, con il sequestro di cospicuo materiale informatico. È l'esito di un'operazione condotta dalla Polizia nell'ambito del contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online.
L'indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Lombardia, con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica. Gli accertamenti sono partiti dall'analisi forense dei dispositivi sequestrati lo scorso anno a due persone arrestate a Milano, anche loro per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico.
Gruppi Telegram e 24 utenti coinvolti
Gli investigatori hanno mappato diversi gruppi Telegram e individuato 24 utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico. Per tre degli arrestati è emersa anche la produzione, con vittime identificate.
Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 38 e i 58 anni. Due risiedono a Napoli, gli altri in provincia di Salerno, di Sassari, di Vibo Valentia e di Padova. Tutti sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di materiale di sfruttamento minorile.
Più di 3mila file sequestrati
Nelle perquisizioni sono stati sequestrati più di 3mila file, tra immagini e video.
Alla fase esecutiva dell'indagine hanno collaborato i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria e le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova.