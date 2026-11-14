Lite tra genitori, sospeso torneo giovanile a Villa d'Almè

AGI - Torneo per giovanissimi calciatori sospeso per intemperanze dei genitori sugli spalti a Villa d'Almè, nella Bergamasca. La decisione è stata presa dalla società organizzatrice del Torneo Cortinovis, a cui prendono parte squadre di bambini di nove e dieci anni.
Sugli spalti le loro famiglie hanno litigato arrivando a insultarsi pesantemente e prendendosela anche coi piccoli giocatori e con gli arbitri.
La decisione degli organizzatori
Di qui la drastica decisione:
"In riferimento agli spiacevoli episodi verificatisi domenica 8 novembre, in occasione delle finali del Torneo Cortinovis, la società Villa Valle SSD ARL esprime la propria più ferma condanna nei confronti dei comportamenti irrispettosi e violenti messi in atto da alcuni genitori presenti sulle tribune - è la nota sui social del club -. Con profonda amarezza, la nostra società si è vista costretta a prendere una decisione tanto difficile quanto necessaria: interrompere anticipatamente l'ultima gara della manifestazione e sospendere la cerimonia di premiazione, per lanciare un segnale forte e inequivocabile contro atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport.
Il richiamo ai valori dello sport
Dopo una giornata caratterizzata da incontri disputati all'insegna della correttezza, del rispetto reciproco e della lealtà sportiva da parte di giovani atleti e staff tecnici, è stato particolarmente doloroso assistere a episodi tanto deplorevoli sugli spalti.
Il Villa Valle ribadisce con assoluta fermezza il proprio rifiuto di ogni forma di violenza, aggressività e mancanza di rispetto, dentro e fuori dal campo: "Crediamo profondamente nel valore educativo dello sport, soprattutto a livello giovanile, e siamo convinti che gli adulti debbano rappresentare un esempio positivo per i ragazzi, non diventare protagonisti di comportamenti che rischiano di compromettere il significato più autentico di queste manifestazioni. Ci auguriamo sinceramente che quanto accaduto rimanga un episodio isolato e che possa rappresentare un'occasione di riflessione per tutti".
L'intervento di Lara Magoni
"Quando gli adulti perdono la testa, a pagare sono i bambini" è il commento di Lara Magoni, eurodeputata di Fratelli d'Italia e delegata del Coni di Bergamo. "Quanto accaduto è inaccettabile. Ringrazio il Villa Valle per aver preso una posizione netta e per aver deciso di fermare il torneo. In situazioni di questo tipo, è importante dare un segnale chiaro".
"Da sportiva, ex atleta e oggi delegata Coni – prosegue Magoni – considero particolarmente grave che una manifestazione dedicata a bambini così piccoli sia stata segnata da una situazione di questo genere. Sono venuti al campo per giocare e divertirsi e si sono trovati coinvolti, loro malgrado, in una scena che nulla ha a che fare con lo sport. Chi accompagna un figlio a una partita deve essere consapevole dell’esempio che offre. Si può vivere una gara con partecipazione, contestare una decisione arbitrale e anche essere delusi dal risultato, ma esistono limiti che non devono essere superati".