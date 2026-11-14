Incidente nel Cosentino, 5 morti in galleria a San Fili

AGI - Tragico incidente nel Cosentino. Cinque persone sono decedute in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 107, nel Comune di San Fili, nella galleria Fiego.
La quarta persona soccorsa in gravi condizioni è deceduta subito dopo il sinistro, mentre una quinta, anch'essa in gravi condizioni, è stata trasportata in ospedale a Cosenza ed è deceduta poco dopo.
Due auto coinvolte
Due le auto coinvolte: in una viaggiavano 4 persone, mentre nell'altra c'era solo il conducente. Tre delle 5 vittime sono decedute sul colpo. La quarta, che aveva dato segnali di ripresa, è deceduta dopo l'intervento dei sanitari.
Le vetture e le vittime
Le auto coinvolte nel sinistro sono un'Opel e una Jaguar. Alla guida della prima vettura c'era una donna di 82 anni, deceduta, mentre la Jaguar era guidata da un cinquantenne, pure deceduto, che era in compagnia di tre donne di cui due sono morte, mentre una, di 44 anni, gravemente ferita, è stata trasportata in elicottero in ospedale.
Intervento dei soccorsi
Sul posto personale dell'Anas, i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari, per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino della circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato su strade locali con indicazioni segnalate sul posto.