Cane veglia il padrone morto per giorni a Porto Empedocle
Cane veglia il padrone morto per giorni: il sessantenne trovato senza vita in casa
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Cane veglia il padrone morto per giorni: il sessantenne trovato senza vita in casa

A Porto Empedocle un sessantenne è stato trovato senza vita in casa dopo tre o quattro giorni. Accanto, il suo barboncino
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Mathieu Thomasset / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP - Cane
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AGI - Un cane veglia per giorni il corpo del suo padrone. È rimasto per almeno tre o quattro giorni accanto al corpo senza vita del padrone, un sessantenne trovato morto nella propria abitazione a Porto Empedocle, nell'Agrigentino. A vegliare sull'uomo, che viveva da solo nella zona Vincenzella, è stato il suo cane, un piccolo meticcio simile a un barboncino.

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L'allarme è scattato nella tarda mattinata, quando alcuni amici, preoccupati perché non avevano più sue notizie e insospettiti dal cattivo odore proveniente dall'appartamento, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale.

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Le prime ricostruzioni

Secondo i primi accertamenti, il sessantenne sarebbe stato colto da un malore improvviso, cadendo a terra e battendo violentemente la testa contro un mobile. L'impatto gli avrebbe provocato una frattura cranica.

L'ispezione cadaverica

L'ispezione cadaverica ha collocato il decesso ad almeno tre o quattro giorni prima del ritrovamento.

Il cane accanto al padrone

L'uomo, separato e con precedenti problemi di salute, viveva soltanto con il cane, rimasto accanto al suo corpo fino all'arrivo dei soccorritori.

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