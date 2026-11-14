Monica Busetto, Nordio: 'Errore giudiziario sempre in agguato'
Il caso di Monica Busetto, Nordio: "L'errore giudiziario è sempre in agguato"
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Il caso di Monica Busetto, Nordio: "L'errore giudiziario è sempre in agguato"

Il Guardasigilli commenta la liberazione dell'ex operatrice sanitaria che da innocente ha scontato oltre 10 dei 25 anni di condanna per omicidio
Il caso di Monica Busetto, Nordio: "L'errore giudiziario è sempre in agguato"
Francesco Fotia / AGF - Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio
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AGI - Quello di Monica Busetto, l'infermiera tornata libera dopo aver scontato oltre 10 dei 25 anni di condanna, rischia di essere un caso senza precedenti. Ne è d'accordo anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "L'errore giudiziario è sempre in agguato, la giustizia umana è una giustizia fallibile - ha detto il Guardasigilli, ospite all'evento 'Treviso d'autore' -. Sono intervenuti polizia giudiziaria, magistrati della procura, gip, Corte d'assise e Corte d'assise d'appello. E poi alla fine si è scoperto che la persona condannata era innocente: dobbiamo prenderne atto con dolore, fa parte della fallibilità della giustizia umana".

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L'assoluzione di Monica Busetto

L'ex operatrice socio sanitaria, oggi 62enne, è stata assolta dalla Corte d'Appello di Trento per l'omicidio di Lida Taffi Pamio avvenuto a Mestre nel dicembre del 2012. La donna era in carcere dal 2013 e ieri i giudici trentini hanno riconosciuto la sua innocenza. Busetto, dichiaratasi estranea ai fatti contestati in tutti i gradi di giudizio, era stata condannata in Cassazione a 25 anni.

Il delitto di Mestre e la revisione del processo

Lida Taffi Pamio, che era stata trovata senza vita nella sua casa. Busetto era stata arrestata e successivamente condannata per il delitto. Una seconda donna, Francesca Vianello, fu uccisa tre anni dopo e per questo delitto venne condannata Susanna 'Milly' Lazzarini, che a sua volta confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio.

La svolta giudiziaria

A seguito del respingimento della prima richiesta di revisione, i giudici hanno accolto una successiva istanza riconoscendo l'innocenza dell'ex operatrice socio sanitaria.

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