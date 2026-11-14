Monica Busetto, Nordio: 'Errore giudiziario sempre in agguato'

AGI - Quello di Monica Busetto, l'infermiera tornata libera dopo aver scontato oltre 10 dei 25 anni di condanna, rischia di essere un caso senza precedenti. Ne è d'accordo anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "L'errore giudiziario è sempre in agguato, la giustizia umana è una giustizia fallibile - ha detto il Guardasigilli, ospite all'evento 'Treviso d'autore' -. Sono intervenuti polizia giudiziaria, magistrati della procura, gip, Corte d'assise e Corte d'assise d'appello. E poi alla fine si è scoperto che la persona condannata era innocente: dobbiamo prenderne atto con dolore, fa parte della fallibilità della giustizia umana".
L'assoluzione di Monica Busetto
L'ex operatrice socio sanitaria, oggi 62enne, è stata assolta dalla Corte d'Appello di Trento per l'omicidio di Lida Taffi Pamio avvenuto a Mestre nel dicembre del 2012. La donna era in carcere dal 2013 e ieri i giudici trentini hanno riconosciuto la sua innocenza. Busetto, dichiaratasi estranea ai fatti contestati in tutti i gradi di giudizio, era stata condannata in Cassazione a 25 anni.
Il delitto di Mestre e la revisione del processo
Lida Taffi Pamio, che era stata trovata senza vita nella sua casa. Busetto era stata arrestata e successivamente condannata per il delitto. Una seconda donna, Francesca Vianello, fu uccisa tre anni dopo e per questo delitto venne condannata Susanna 'Milly' Lazzarini, che a sua volta confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio.
La svolta giudiziaria
A seguito del respingimento della prima richiesta di revisione, i giudici hanno accolto una successiva istanza riconoscendo l'innocenza dell'ex operatrice socio sanitaria.