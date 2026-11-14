Uccisero anziano durante una truffa in casa. Due ventenni fermati

AGI - La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Milano per due giovani egiziani di 22 e 19 anni, accusati di aver ucciso un anziano durante una rapina in casa. L'episodio risale allo scorso 27 ottobre. La vittima di 92 anni era stato trovato in casa da solo in gravi condizioni.
Trasportato d'urgenza all'ospedale Policlinico era morto il 28 ottobre. Le indagini hanno ricostruito che la morte dell'anziano non fosse riconducibile a una caduta causata da un malore. Durante l'autopsia erano state rilevate delle fratture craniche incompatibili con l'iniziale ipotesi. È emerso che, nel corso di un tentativo di truffa con la tecnica del "finto carabiniere", mentre uno degli indagati avrebbe avuto il ruolo di "palo", il complice si sarebbe introdotto nell'abitazione dell'anziano aggredendolo con violenza e impossessandosi di gioielli e altri oggetti di valore.
I due uomini, successivamente all'evento delittuoso, si erano resi responsabili di un furto in appartamento ai danni di una persona anziana a Varese, dove erano stati tratti in arresto e poi liberati al termine dell'udienza di convalida.